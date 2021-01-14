Ростовская область ощутила дефицит кадров из-за оттока мигрантов

Posted 14 января 2021, 14:54
Published 14 января 2021, 14:54
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Он рассказал, что подсобные работы на строительстве объектов в Ростове сплошь и рядом выполняют мигранты, и с ним согласились многие коллеги. «Они хорошо восполняют дефицит рабочих рук», — сходятся во мнении руководители бизнеса.
Однако эту точку зрения не разделяют политологи. По их словам, практически все крупные корпорации задействуют дешевую рабочую силу гастарбайтеров, готовых на любые условия труда, на любые заработные платы.
«Это всегда вызывает межнациональные конфликты между приезжими и местными — таковы издержки современного политического и экономического строя», — делится мнением Константин Семин.
Подробнее в материале: Старики не могут, а молодые не хотят: нужны ли Ростовской области трудовые мигранты?