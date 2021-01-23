Главврачи поликлиник Ростова рассказали о вакцине «Спутник V»

«Нам нужно провакцинировать 40 тысяч человек. Когда закончится вакцинация - не могу сказать, здесь много факторов. В основном, прививаются граждане старше 50 лет, для них показаний больше. Ведь это чаще всего люди с хроническими заболеваниями. Приглашаем людей, некоторые опасаются, но много людей хотят сделать прививку. Наша задача организовать все без очередей, чтобы каждый человек был осмотрен перед прививкой», - говорит Олег Пакус.