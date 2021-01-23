Главврачи поликлиник Ростова рассказали о вакцине «Спутник V»

Главный врач «Городской поликлиники №14 Ростова-на-Дону» Игорь Гайнутдинов говорит, что работа по вакцинации в медучреждении ведется без сбоев. Подготовлены специальные кабинеты, где граждан ждет предварительный осмотр, перед прививкой пациент заполняет анкету и дает согласие на вакцинацию.
В поликлинике №14 привиты от коронавируса 12 медработников, в том числе и главврач.
«Прекрасно перенес вакцинацию. Вакцинируюсь всю жизнь: от гриппа, пневмококка… Могу сказать, что вакцина «Спутник V» - чистая. Никаких побочных и неприятных ощущений не было, хорошо переносится и дает хороший стимул иммунитету, тренирует его», - говорит Игорь Гайнутдинов.
За текущую неделю в поликлинике успели привить 100 человек, на ближайшие дни записаны на вакцинацию еще 61 человек.
«Еще получили партию вакцин на 200 человек. Все зависит от населения, когда будет привито критическая масса людей - вирус уйдет. Взрослого населения в нашей поликлинике прикреплено 37 тысяч человек, мы должны привить около 20 тысяч человек (60%)», - рассказал главврач поликлиники №14.
Главврач «Городской поликлиники №10 Ростова-на-Дону» Олег Пакус тоже уже привился от коронавируса. Всего на сегодня в поликлинике №10 вакцинацию прошли 70 человек, записаны на прививку более 100 человек. Пока медики не замечали побочных эффектов у пациентов.
«Нам нужно провакцинировать 40 тысяч человек. Когда закончится вакцинация - не могу сказать, здесь много факторов. В основном, прививаются граждане старше 50 лет, для них показаний больше. Ведь это чаще всего люди с хроническими заболеваниями. Приглашаем людей, некоторые опасаются, но много людей хотят сделать прививку. Наша задача организовать все без очередей, чтобы каждый человек был осмотрен перед прививкой», - говорит Олег Пакус.