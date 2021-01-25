Ростовские врачи рассказали о влиянии вакцины от COVID-19 на здоровье онкобольных

Он рассказывает, что в инструкции к вакцине Спутник V отсутствует упоминание о влиянии препарата на здоровье пациентов онкологического профиля. Но отмечено, что у людей, получающих имунносупрессивную терапию и у пациентов с иммунодефицитом, при вакцинации может не развиться иммунный ответ.
«В инструкции указано, что за месяц до прививки, и месяц после прививки, таким пациентам следует воздержаться от приема препаратов, угнетающих функцию иммунной системы», — сообщил доктор одной из ростовских поликлиник, в которой уже полным ходом идет прививочная кампания.
Вопрос об опасениях действия вакцины на здоровье пациентов с онкологическими патологиями, корреспондент RostovGazeta задал и ростовскому онкологу. Доктор отметил, что обсуждение этой темы находится вне компетенции онкологов.
«Мы не обладаем соответствующими знаниями и информацией. Но как физическое лицо могу сказать, что вакцинация от COVID-19 направлена на благо общества. Сегодня все пребывают в страхе заразиться коронавирусом. Прививку надо делать, чтобы прекратить эпидемию», — заявил он.
Однако на вопрос корреспондента RostovGazeta сделал ли он сам прививку, онколог ответил, что еще нет, но «видимо, буду делать».