rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские врачи рассказали о влиянии вакцины от COVID-19 на здоровье онкобольных

25 января 2021, 12:01
Фото: freepik.com
вакцинация
В списке противопоказаний в инструкции к вакцине от COVID-19 отсутствуют онкопатологии, но есть особые указания о пациентах с иммунодефицитом, сообщает RostovGazeta врач, не пожелавший назвать свое имя.

Он рассказывает, что в инструкции к вакцине Спутник V отсутствует упоминание о влиянии препарата на здоровье пациентов онкологического профиля. Но отмечено, что у людей, получающих имунносупрессивную терапию и у пациентов с иммунодефицитом, при вакцинации может не развиться иммунный ответ.

«В инструкции указано, что за месяц до прививки, и месяц после прививки, таким пациентам следует воздержаться от приема препаратов, угнетающих функцию иммунной системы», — сообщил доктор одной из ростовских поликлиник, в которой уже полным ходом идет прививочная кампания.

Вопрос об опасениях действия вакцины на здоровье пациентов с онкологическими патологиями, корреспондент RostovGazeta задал и ростовскому онкологу. Доктор отметил, что обсуждение этой темы находится вне компетенции онкологов.

«Мы не обладаем соответствующими знаниями и информацией. Но как физическое лицо могу сказать, что вакцинация от COVID-19 направлена на благо общества. Сегодня все пребывают в страхе заразиться коронавирусом. Прививку надо делать, чтобы прекратить эпидемию», — заявил он.

Однако на вопрос корреспондента RostovGazeta сделал ли он сам прививку, онколог ответил, что еще нет, но «видимо, буду делать».

Напомним, что за сутки в Ростовской области скончались от коронавируса 17 человек.

Материалы по теме
Более 1,3 тысячи ростовчан записались на прививку от коронавирусаВакцинация от ковида и мост на Малиновского интересовали на прошлой неделе ростовчанВ Ростовской области открыта горячая линия по вакцинации от коронавируса COVID-19
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58