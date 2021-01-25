Ростовские врачи рассказали о влиянии вакцины от COVID-19 на здоровье онкобольных

Он рассказывает, что в инструкции к вакцине Спутник V отсутствует упоминание о влиянии препарата на здоровье пациентов онкологического профиля. Но отмечено, что у людей, получающих имунносупрессивную терапию и у пациентов с иммунодефицитом, при вакцинации может не развиться иммунный ответ.