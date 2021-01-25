В Ростовской области за день скончались от коронавируса 17 человек

Так, за сутки в регионе было зарегистрировано 17 смертей среди ковидных больных. Новыми жертвами инфекции стали на этот раз 11 женщин от 54 до 74 лет и шестеро мужчин от 42 до 84 лет. У всех погибших при жизни имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, они повлияли на течение коронавируса.
Всего жертвами инфекции за время пандемии в регионе стали 2505 человек. Доля летальных исходов среди заразившихся коронавирусом составила на 25 января 2021 года 4,07%.
В Ростовской области было зарегистрировано 61432 случая инфицирования коронавирусом, из них выздоровлением пациентов закончились 50952. В госпиталях в настоящее время лечатся 2703 человека, в тяжелом состоянии под аппаратами ИФЛ находятся 229 больных.