Самыми высокими в России оказались долги по зарплате в Ростовской области

Всего за месяц, с декабря 2020 года по январь 2021-го, долг по зарплате в области увеличился в 3,1 раза, при этом 22,7 миллиона рублей не дополучили из федерального бюджета, а 155,5 миллиона рублей предприятия не выплатили из-за отсутствия собственных средств.