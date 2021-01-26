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Posted 26 января 2021, 06:40

Published 26 января 2021, 06:40

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Самыми высокими в России оказались долги по зарплате в Ростовской области

Самыми высокими в России оказались долги по зарплате в Ростовской области

26 января 2021, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По состоянию на январь 2021 года задолженность по зарплате в Ростовской области составила 178,2 миллиона рублей, сообщили в Росстате.

Это самая большая задолженность не только в Южном федеральном округе, но и в России.

На втором месте с долгом в 140,8 миллиона рублей идет Кемеровская область, на третьем с задолженностью в 113,4 миллиона рублей — Ставропольский край.

Всего за месяц, с декабря 2020 года по январь 2021-го, долг по зарплате в области увеличился в 3,1 раза, при этом 22,7 миллиона рублей не дополучили из федерального бюджета, а 155,5 миллиона рублей предприятия не выплатили из-за отсутствия собственных средств.

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#Экономика#Новости
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