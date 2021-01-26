Самыми высокими в России оказались долги по зарплате в Ростовской области

Posted 26 января 2021, 06:40
Published 26 января 2021, 06:40
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Это самая большая задолженность не только в Южном федеральном округе, но и в России.
На втором месте с долгом в 140,8 миллиона рублей идет Кемеровская область, на третьем с задолженностью в 113,4 миллиона рублей — Ставропольский край.
Всего за месяц, с декабря 2020 года по январь 2021-го, долг по зарплате в области увеличился в 3,1 раза, при этом 22,7 миллиона рублей не дополучили из федерального бюджета, а 155,5 миллиона рублей предприятия не выплатили из-за отсутствия собственных средств.