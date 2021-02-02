Аптеку закрыли в Ростове за продажу психоактивных препаратов

Posted 2 февраля 2021, 10:11
Published 2 февраля 2021, 10:11
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Материалы о нарушении поступили из правоохранительных органов. Аптека продала посетителю без рецепта препарат, популярный среди наркоманов. «Также персонал не поставил на учет 15 упаковок психоактивных веществ. В результате все материалы передали в Арбитражный суд», — сказано в сообщении.
Суд приостановил работу аптеки на 60 суток. Организация обжаловала это решение, но оно осталось в силе.