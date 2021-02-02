Аптеку закрыли в Ростове за продажу психоактивных препаратов

Материалы о нарушении поступили из правоохранительных органов. Аптека продала посетителю без рецепта препарат, популярный среди наркоманов. «Также персонал не поставил на учет 15 упаковок психоактивных веществ. В результате все материалы передали в Арбитражный суд», — сказано в сообщении.