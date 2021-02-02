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Posted 2 февраля 2021, 10:11

Published 2 февраля 2021, 10:11

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Аптеку закрыли в Ростове за продажу психоактивных препаратов

Аптеку закрыли в Ростове за продажу психоактивных препаратов

2 февраля 2021, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области временно закрыли аптеку, в которой незаконно продавали опасные препараты, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Материалы о нарушении поступили из правоохранительных органов. Аптека продала посетителю без рецепта препарат, популярный среди наркоманов. «Также персонал не поставил на учет 15 упаковок психоактивных веществ. В результате все материалы передали в Арбитражный суд», — сказано в сообщении.

Суд приостановил работу аптеки на 60 суток. Организация обжаловала это решение, но оно осталось в силе.

Ранее власти Ростовской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами в аптеках.

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