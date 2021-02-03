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Posted 3 февраля 2021, 14:34

Published 3 февраля 2021, 14:34

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с ковидниками

В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с ковидниками

3 февраля 2021, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
В ЦРБ Целинского района Ростовской области нет отдельного входа для инвалидов, единственный пандус установлен на входе в отделение, где лечатся люди с подтвержденным коронавирусом, сообщают сотрудники прокуратуры ЗСРО Евгению Федяеву.

Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с непредоставлением лекарств местному жителю, который является инвалидом. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что в районной больнице нарушены требования об охране здоровья граждан. В медучреждении нет необходимых средств транспортировки пациента с большим весом.

«Один из входов в инфекционное отделение МБУЗ ЦРБ оборудован пандусом, однако транспортировка пациентов в учреждение через указанный вход возможна только в отделение, где проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19», — сообщает и. о. прокурора региона Сергей Паволин.

Так, доступ к инфекционное отделение для маломобильных групп населения в больнице не обеспечен.

Кроме того, проверка показала, что в медучреждении нет необходимых лекарственных средств, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения. Также на территории больницы отсутствует освещение, так как осветительные устройства перегорели. Прокуратурой района внесено представление главному врачу ЦРБ Целинского района.

Ранее прокуратура не нашла «пьяного» хирурга в больнице Ростовской области

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