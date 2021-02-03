В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с ковидниками

Posted 3 февраля 2021, 14:34
Published 3 февраля 2021, 14:34
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с непредоставлением лекарств местному жителю, который является инвалидом. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что в районной больнице нарушены требования об охране здоровья граждан. В медучреждении нет необходимых средств транспортировки пациента с большим весом.
«Один из входов в инфекционное отделение МБУЗ ЦРБ оборудован пандусом, однако транспортировка пациентов в учреждение через указанный вход возможна только в отделение, где проходят лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19», — сообщает и. о. прокурора региона Сергей Паволин.
Так, доступ к инфекционное отделение для маломобильных групп населения в больнице не обеспечен.
Кроме того, проверка показала, что в медучреждении нет необходимых лекарственных средств, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения. Также на территории больницы отсутствует освещение, так как осветительные устройства перегорели. Прокуратурой района внесено представление главному врачу ЦРБ Целинского района.