В больнице Ростовской области инвалидов принимали в отделении с ковидниками

Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с непредоставлением лекарств местному жителю, который является инвалидом. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что в районной больнице нарушены требования об охране здоровья граждан. В медучреждении нет необходимых средств транспортировки пациента с большим весом.