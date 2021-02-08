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Соблюдать скоростной режим в условиях снегопада попросили жителей Ростова

8 февраля 2021, 17:23
Фото: pixabay.com
Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды и попросили соблюдать правила дорожного движения.

В региональном УГИБДД напомнили, что во вторник в области ожидается метель, налипание мокрого снега, туман и голоде на дорогах.

«Из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах возможны образования гололеда и гололедицы», — предупредили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят не совершать на дороге резких маневров, не превышать скорость и соблюдать дистанцию по отношению к впереди идущим автомобилям.

Пешеходов просят быть внимательными на дороге и носить одежду со светоотражающими элементами.

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