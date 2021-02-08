Соблюдать скоростной режим в условиях снегопада попросили жителей Ростова

В региональном УГИБДД напомнили, что во вторник в области ожидается метель, налипание мокрого снега, туман и голоде на дорогах.
«Из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах возможны образования гололеда и гололедицы», — предупредили в ведомстве.
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят не совершать на дороге резких маневров, не превышать скорость и соблюдать дистанцию по отношению к впереди идущим автомобилям.
Пешеходов просят быть внимательными на дороге и носить одежду со светоотражающими элементами.