Еще 23 тысячи доз вакцины против коронавируса получит на днях Ростовская область

Новая партия препарата для вакцинации должна поступить в регион к концу текущей недели.
Поступление новой партии вакцины от коронавирусной инфекции в Ростовскую область ожидается к концу этой недели. Всего в регион поступит 23 тысячи доз.
Министр напомнил, что в Ростовской области осуществляют работу 83 пункта вакцинации и 42 мобильные бригады. На 16 марта в вакцинальной кампании приняли участие 103,3 тысячи местных жителей, а имеющаяся вакцина в регионе была израсходована на 90%.
Напомним, что в пятницу, 12 марта, из-за отсутствия препарата для вакцинации приостановили работу два мобильных пункта в Ростове, в ТРЦ «Сокол» и в универмаге «Солнышко».