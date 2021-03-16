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Еще 23 тысячи доз вакцины против коронавируса получит на днях Ростовская область

16 марта 2021, 14:54
Фото: donland.ru
Ростовская область ожидает поступления новой партии вакцины против коронавируса, сообщил в ходе заседания оперативного штаба министр здравоохранения Юрий Кобзев.

Новая партия препарата для вакцинации должна поступить в регион к концу текущей недели.

Поступление новой партии вакцины от коронавирусной инфекции в Ростовскую область ожидается к концу этой недели. Всего в регион поступит 23 тысячи доз.

Министр напомнил, что в Ростовской области осуществляют работу 83 пункта вакцинации и 42 мобильные бригады. На 16 марта в вакцинальной кампании приняли участие 103,3 тысячи местных жителей, а имеющаяся вакцина в регионе была израсходована на 90%.

Напомним, что в пятницу, 12 марта, из-за отсутствия препарата для вакцинации приостановили работу два мобильных пункта в Ростове, в ТРЦ «Сокол» и в универмаге «Солнышко».

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