Еще 23 тысячи доз вакцины против коронавируса получит на днях Ростовская область

Министр напомнил, что в Ростовской области осуществляют работу 83 пункта вакцинации и 42 мобильные бригады. На 16 марта в вакцинальной кампании приняли участие 103,3 тысячи местных жителей, а имеющаяся вакцина в регионе была израсходована на 90%.