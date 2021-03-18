Кредитное рабство: как ростовчанам навязывают деньги в банках

Posted 18 марта 2021, 13:53
Published 18 марта 2021, 13:53
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
С какими проблемами сталкиваются ростовские заемщики и потребители банковских услуг, разбирался корреспондент RostovGazeta.
Деньги — каждому
В 2020 году жители Ростовской области получили кредитов на сумму свыше 350 млрд. рублей, что на 7% выше предыдущего года. По данным сайта ЦБ РФ, кредитный портфель населения Дона за год вырос на 11,6%, достигнув к 1 января 2021 года 474,8 млрд. рублей, а ипотечный увеличился на 21%, до 197,7 млрд. рублей.
Жители Ростова и области активно пользуются кредитными предложениями банков.
«В год пандемии, когда денег у людей стало еще меньше, жить на самоизоляции было не на что, да и зарплаты платили слабо, кредит был единственным выходом», — поясняет руководитель фракции КПРФ Юрий Нерсесян.
Ростовчане отмечают, что с 2020 года брать кредит в банке оказалось проще простого. Для этого уже не нужно иметь справку о работе с соответствующим доходом, подтверждать свою финансовую устойчивость. Достаточно лишь нажать кнопку в мобильном приложении банка о намерении взять кредит, и деньги в течение нескольких часов поступали на счет.
«Моя дочь таким образом решила оформить на себя кредит для своего знакомого парня. У него якобы болела мама, и на лечение требовалось 70 тыс. рублей. Она сделала запрос в мобильном приложении, и ей тут же перезвонили из банка. Спросили, на какие цели берется кредит. Она честно рассказала, но ее попросили уточнить фамилию и имя знакомого, для которого она берет деньги. А назвать фамилию она затруднилась, потому что не знала ее. Дочь думала, что после таких неудачных ответов ей откажут в кредите. Но на удивление, очень скоро на ее карте появилась запрошенная сумма», — рассказывает ростовчанка Ирина.
Она пришла в недоумение от невнятной политики банка.
«Вопросы о цели кредита я считаю весьма правомерными. Но если консультант услышал, что дочь даже не знает фамилию того, кому собралась помогать кредитными деньгами, может имело смысл отказать в предоставлении такой суммы? Тем более под огромные проценты. Все-таки банк — это серьезная финансовая организация, а не микро-ларек, который радуется, когда у их клиентов как на дрожжах растут долги», — делится мнением ростовчанка Ирина.
Элементарная психология
Жители Ростова рассказывают, что в 2020 году банки как никогда вели агрессивную политику по навязыванию кредитов.
«Я не хочу брать кредит, потому что понимаю — его нечем отдавать. Но мне с завидным постоянством поступают предложения от банков с одобренным кредитом. Одно дело, когда нам показывают рекламу в СМИ, и совсем другое — адресные, персонализированные предложения. Мне регулярно приходят смс, звонят консультанты, практически навязывая кредит», — говорит ростовчанка Ольга.
С ней соглашается Юрий Нерсесян, подчеркивая, что буквально перед общением с корреспондентом RostovGazeta ему звонили из банка, сообщив о том, что ему без запроса одобрен кредит до миллиона рублей со сниженной в два раза процентной ставкой.
«На протяжении последней недели мне очень много поступало звонков из разных банков с предложением взять кредит», — уточняет депутат.
Эксперты недоумевают. Несмотря на то, что все банки являются серьезными финансовыми учреждениями, они, дабы навязать свои услуги, используют пиратским образом добытые сведения — номер мобильного телефона и данные его владельца.
«А ведь это мои персональные данные, которые я не сообщала банку, как и не давала согласие на их использование. Каким образом добыты эти сведения, остается только догадываться. В результате мне в любое время дня названивают консультанты, предлагают взять кредит», — негодует ростовчанка с богатой кредитной историей Светлана.
Она добавляет, что у консультантов банков есть выверенный скрипт, который позволяет работать с любыми возражениями клиентов для того, чтобы в итоге, навязать свои услуги.
«Зачастую, человеку, которому звонят, кредит не нужен. Потому что те, кому он необходим, идут в банк и оформляют. Но консультанты в убеждениях используют различные приемы и доводы, да так, что некоторые люди соглашаются», — убеждена Светлана.
Она рассказывает, что обещанные при телефонном разговоре процентные ставки при посещении банка оказываются значительно выше.
«Человек же пришел в банк. Значит, он уже распланировал на что потратит кредитные средства. Соответственно, согласится с незначительной разницей в сторону повышения процента. Это элементарный психологический прием», — делится мыслями Светлана.
Вечная кабала
По различным причинам многие ростовчане поддаются уговорам консультантов банка. Однако учитывая, что доходы населения падают, людям становится все сложнее отдавать кредит. Но тут на помощь снова приходит банковский консультант, предлагая следующий вид услуги — реструктуризацию долга.
«То есть предлагается взять другой кредит для того, чтобы погасить существующий. Условия погашения остаются прежними, но только сумму приходится брать гораздо больше, ведь помимо тела кредита есть еще и проценты, которые тоже надо оплатить», — поясняет Светлана.
По ее словам, постепенно, шаг за шагом, человек попадает в вечную кабалу, и в дальнейшем, вынужден работать только на банк.
«Процент невозврата кредитов очень высок. Когда у человека образуется долг, к работе подключаются коллекторы, полиция, начинается дело о банкротстве физического лица. Но и тут возникают сложности. Есть свежий пример, как в Пролетарском районе у человека прошла процедура банкротства. Но после нее заемщика-банкрота вызвал полицейский и все-равно потребовал вернуть всю сумму денег. Довели человека до слез, он был вынужден обратиться в прокуратуру», — рассказывает Юрий Нерсесян.
В негласном общении представитель ЦБ РФ объяснил, что навязывание услуг банками называется мисселинг, и, по сути, запрещено. Но почему финансовые учреждения в Ростовской области игнорируют этот запрет, ответить затруднился.
Спишут все долги
Много вопросов у ростовчан вызывает и предложенная при оформлении кредита страховка. С одной стороны, страхование кредита — дело нужное, поскольку при наступлении страхового случая, кредит не перейдет на плечи родных. Но с другой, стоимость страховки слишком велика. Ростовчане рассказали, что, например, на пятилетний кредит стоимостью 200 тыс. рублей, за страховку они дополнительно отдавали порядка 45 тыс. рублей. И если раньше многие и не догадывались о том, что «страховые» деньги можно вернуть, то сегодня в договорах крупным шрифтом выделено, что человек праве отказаться от страховки. Более того, это можно сделать в течение двух недель после оформления кредита.
«Но если отказаться сразу — кредит не дадут. У меня был такой случай. Поэтому теперь приходится идти на хитрость. Сперва соглашаться на страховку, а через несколько дней оформлять отказ», — рассказывает ростовчанка с 10-летней чистой кредитной историей Елена.
Она вспоминает, что, когда пришла за отказом от страховки, сотрудники офиса банка изменились в лице. Сперва возмущались, потом позвали начальника.
«И чуть не плача просили меня обратиться в другой офис. Видимо, за отказ от страховки сотрудников банка наказывают какими-то санкциями», — полагает Елена.
Получить исчерпывающий ответ на вопрос почему же банки так не активно выполняют это условие договора, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Консультанты пояснили, что по существующему распорядку, все находятся под подпиской «о неразглашении», и, конечно же, боятся потерять работу за предоставление любой информации.
Еще одно недоумение ростовчан вызывал рекламный баннер, размещенный на улице Малиновского в Ростове, обещающий ипотеку от 0,1%.
«На первый взгляд все позитивно. На рекламе указан минимальный процент, от которого идет отсчет. Но если быть честными до конца, то непонятно до каких величин впоследствии вырастет эта обещанная от 0,1% ипотека. Ведь если честно, то на практике человек платит 0,1% только первые полгода или год. А в дальнейшем, все оставшиеся 10 лет, на которые распространяется ипотека, банк возвращает упущенное. То есть, по сути, процент остается стандартным, он просто откладывается „на потом“, в надежде на то, что люди не задумываются о будущем», — делится опытом Виктория.
Отдельном проблемным вопросом ростовчане считают деятельность компаний, обещающих услуги по «гарантированному и законному списанию всех долгов». Концепция работа таких фирм понятна. Они обещают довести человека до процедуры банкротства, после которой обяжут выплачивать тело кредита, без процентов, якобы по возможности.
«Но в итоге заплатишь этой компании много денег за составление заявления, за судебные издержки. Специалисты фирмы будут успокаивать, что эти деньги сторицей вернутся, — делится опытом работы с такой фирмой ростовчанин, не пожелавший назвать свое имя. — Только потом они разведут руками и скажут, что ничего не получилось. Суд отказал. В результате человек просто теряет время и деньги».
Худшие кредиты
Эксперты сходятся во мнении, что закредитованность населения является признаком слабой экономики.
«У нас перед глазами пример страны, которая дает кредиты — это США. Но давайте вспомним, что как только у них начались серьезные перекосы в экономике, в 2008 году, вся система ипотечного кредитования рухнула. И Россия сейчас идет по этому пути, — отмечает эксперт по формированию общественного мнения, ростовский политолог Владимир Белоконев. — Но в США рост инфляции покрывают выпуском новых денежных знаков. А мы дальновидно относимся к экономике, поэтому и процентные ставки банка за кредит очень высоки».
Эксперты отмечают, что банки вынуждено повышают процент по кредитам для того, чтобы компенсировать невозврат значительного числа долгов, которые, как правило, возникают по одной причине. Люди остаются без денег в условиях нестабильной занятости, вне зависимости от того, чем она вызвана — пандемией коронавируса или закрытием градообразующего предприятия. А между тем, кредиты, взятые на текущее потребление, эксперты считают худшими из возможных.
«Беря легкодоступные кредиты на «лишнее», люди вынуждены впоследствии отказывать себе в «необходимом». Уверен, что кредиты для покупки жилья важнее и нужнее, чем на покупку новых моделей смартфонов. Также и кредиты на учебу более необходимы, чем на отдых на дорогих заграничных курортах. А работа многих коллекторских агентств по возврату «проблемных» кредитов зачастую граничит с уголовщиной, — делится мыслями ростовский политолог Сергей Смирнов. — У меня нет ни негативного, ни позитивного опыта кредитования. Я принципиально не брал, не беру и не собираюсь брать кредиты. Следую старому и проверенному правилу: «Хочешь больше тратить — больше зарабатывай».