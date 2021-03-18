Кредитное рабство: как ростовчанам навязывают деньги в банках

«Моя дочь таким образом решила оформить на себя кредит для своего знакомого парня. У него якобы болела мама, и на лечение требовалось 70 тыс. рублей. Она сделала запрос в мобильном приложении, и ей тут же перезвонили из банка. Спросили, на какие цели берется кредит. Она честно рассказала, но ее попросили уточнить фамилию и имя знакомого, для которого она берет деньги. А назвать фамилию она затруднилась, потому что не знала ее. Дочь думала, что после таких неудачных ответов ей откажут в кредите. Но на удивление, очень скоро на ее карте появилась запрошенная сумма», — рассказывает ростовчанка Ирина.