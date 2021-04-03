Пять человек пострадали в крупном ДТП в Ростовской области недалеко от Сальска

Posted 3 апреля 2021, 07:12
Published 3 апреля 2021, 07:12
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
ДТП произошло вечером в пятницу, 2 апреля, около 21.20 мск. По предварительной информации УГИБДД, 32-летний водитель «ВАЗ-21124», двигаясь по участку автодороги со стороны Сальска, игнорировал правила дорожного движения и выехал на «встречку». Там он столкнулся с автомобилем «Лада-217030».
В результате ДТП пострадали сразу пять человек. Так, на автомобилях скорой помощи в больницу доставили водителя-нарушителя и его 17-летнего пассажира. Кроме того, помощь медиков потребовалась водителю второго автомобиля и двум его пассажирам.
Ранее сообщалось, что ученица первого класса попала под колеса «Газели» в школьном дворе в Ростовской области.