Пять человек пострадали в крупном ДТП в Ростовской области недалеко от Сальска

На трассе «Сальск-Городовиковск» в Ростовской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, ранены несколько человек, сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП произошло вечером в пятницу, 2 апреля, около 21.20 мск. По предварительной информации УГИБДД, 32-летний водитель «ВАЗ-21124», двигаясь по участку автодороги со стороны Сальска, игнорировал правила дорожного движения и выехал на «встречку». Там он столкнулся с автомобилем «Лада-217030». В результате ДТП пострадали сразу пять человек. Так, на автомобилях скорой помощи в больницу доставили водителя-нарушителя и его 17-летнего пассажира. Кроме того, помощь медиков потребовалась водителю второго автомобиля и двум его пассажирам. Ранее сообщалось, что ученица первого класса попала под колеса «Газели» в школьном дворе в Ростовской области. Материалы по теме Водителей предупредили об увеличении числа ДТП в Ростовской области из-за снегопада Директор Нахичеванского рынка в Ростове заявил о невиновности сына в тройном ДТП