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Posted 3 апреля 2021, 07:12

Published 3 апреля 2021, 07:12

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Ростовской области недалеко от Сальска

3 апреля 2021, 07:12
На трассе «Сальск-Городовиковск» в Ростовской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, ранены несколько человек, сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП произошло вечером в пятницу, 2 апреля, около 21.20 мск. По предварительной информации УГИБДД, 32-летний водитель «ВАЗ-21124», двигаясь по участку автодороги со стороны Сальска, игнорировал правила дорожного движения и выехал на «встречку». Там он столкнулся с автомобилем «Лада-217030».

В результате ДТП пострадали сразу пять человек. Так, на автомобилях скорой помощи в больницу доставили водителя-нарушителя и его 17-летнего пассажира. Кроме того, помощь медиков потребовалась водителю второго автомобиля и двум его пассажирам.

Ранее сообщалось, что ученица первого класса попала под колеса «Газели» в школьном дворе в Ростовской области.

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