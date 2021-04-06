Водитель в Ростовской области попал в больницу после лобового столкновения

Posted 6 апреля 2021, 10:23
Published 6 апреля 2021, 10:23
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Авария произошла около 17.50 мск в Неклиновском районе на автодороге Таганрог-село Беглица».
Сидевший за рулем Chevrolet Lanos мужчина, который направлялся в село Комаровку, объезжая с правой стороны стоящий автомобиль Suzuki Grand Vitara, водитель которого менял колесо, столкнулся со встречной машиной KIA Sportage.
Причиной аварии стала небезопасная боковая дистанция, выбранная водителем Chevrolet Lanos. В результате столкновения он получил множество травм, его доставили БСМП-5 Таганрога. По факту ДТП проводится проверка.