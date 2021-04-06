Водитель в Ростовской области попал в больницу после лобового столкновения

ДТП с одним пострадавшим произошло недалеко от Таганрога в понедельник, 5 апреля 2021 года, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла около 17.50 мск в Неклиновском районе на автодороге Таганрог-село Беглица». Сидевший за рулем Chevrolet Lanos мужчина, который направлялся в село Комаровку, объезжая с правой стороны стоящий автомобиль Suzuki Grand Vitara, водитель которого менял колесо, столкнулся со встречной машиной KIA Sportage. Причиной аварии стала небезопасная боковая дистанция, выбранная водителем Chevrolet Lanos. В результате столкновения он получил множество травм, его доставили БСМП-5 Таганрога. По факту ДТП проводится проверка. Ранее девушка на автомобиле протаранила кирпичную стену в Ростовской области. Материалы по теме Директор Нахичеванского рынка в Ростове заявил о невиновности сына в тройном ДТП Пять человек пострадали в крупном ДТП в Ростовской области недалеко от Сальска