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Posted 6 апреля 2021, 10:23

Published 6 апреля 2021, 10:23

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Водитель в Ростовской области попал в больницу после лобового столкновения

Водитель в Ростовской области попал в больницу после лобового столкновения

6 апреля 2021, 10:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ДТП с одним пострадавшим произошло недалеко от Таганрога в понедельник, 5 апреля 2021 года, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла около 17.50 мск в Неклиновском районе на автодороге Таганрог-село Беглица».

Сидевший за рулем Chevrolet Lanos мужчина, который направлялся в село Комаровку, объезжая с правой стороны стоящий автомобиль Suzuki Grand Vitara, водитель которого менял колесо, столкнулся со встречной машиной KIA Sportage.

Причиной аварии стала небезопасная боковая дистанция, выбранная водителем Chevrolet Lanos. В результате столкновения он получил множество травм, его доставили БСМП-5 Таганрога. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее девушка на автомобиле протаранила кирпичную стену в Ростовской области.

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