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Жертвами коронавируса в Ростовской области снова стали 26 человек

8 апреля 2021, 08:48
Фото: freepik.com
В Ростовской области от коронавируса и его осложнений скончались еще 26 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

В этот раз коронавирус и осложнения стали причиной смерти для 12 женщин от 65 до 89 лет и 14 мужчин от 52 до 85 лет. У всех ранее были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В общей сложности с начала пандемии в регионе скончались 3745 ковид-инфицированных. Заболел за весь период 82761 местный житель. При этом выздоровели 74277 человек.

При этом прививки от инфекции сделали 174630 человек, а завершили вакцинацию 102772 жителя Ростовской области.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности увеличить число пунктов вакцинации.

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