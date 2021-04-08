Жертвами коронавируса в Ростовской области снова стали 26 человек

В этот раз коронавирус и осложнения стали причиной смерти для 12 женщин от 65 до 89 лет и 14 мужчин от 52 до 85 лет. У всех ранее были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
В общей сложности с начала пандемии в регионе скончались 3745 ковид-инфицированных. Заболел за весь период 82761 местный житель. При этом выздоровели 74277 человек.
При этом прививки от инфекции сделали 174630 человек, а завершили вакцинацию 102772 жителя Ростовской области.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности увеличить число пунктов вакцинации.