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После коронавируса хирурги Ростовской области начали чаще пересаживать органы

8 апреля 2021, 07:13
Фото: drobotdean / freepik.com
В Ростовской области в марте трансплантологи выполнили трехмесячный объем пересадок органов, сообщили в правительстве региона.

За это время в центре хирургии и координации донорства провели 15 операций по пересадке органов. Всего пересадили десять почек, четыре печени и роговицу глаза.

Некоторых пациентов уже выписали из больницы. До пандемии такое количество операций выполняли за три месяца.

«Прошлой весной нам пришлось ускорить темп осуществления программы трансплантации, пока еще позволяла эпидобстановка», — заявил главврач РОКБ Вячеслав Коробка.

Отмечается, что трансплантация исключает заблаговременное планирование. Нельзя предугадать, когда появится донор.

Всего в этом году запланировано 55 пересадок печени, сердца и почек.

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