После коронавируса хирурги Ростовской области начали чаще пересаживать органы

За это время в центре хирургии и координации донорства провели 15 операций по пересадке органов. Всего пересадили десять почек, четыре печени и роговицу глаза.
Некоторых пациентов уже выписали из больницы. До пандемии такое количество операций выполняли за три месяца.
«Прошлой весной нам пришлось ускорить темп осуществления программы трансплантации, пока еще позволяла эпидобстановка», — заявил главврач РОКБ Вячеслав Коробка.
Отмечается, что трансплантация исключает заблаговременное планирование. Нельзя предугадать, когда появится донор.
Всего в этом году запланировано 55 пересадок печени, сердца и почек.