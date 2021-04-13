В детских лагерях Ростовской области устроят обсерваторы

По его словам, все сотрудники детских лагерей должны сделать прививки от коронавируса, это касается и начальников, и дворников. Ковалев добавил, что вакцинация является в нашей стране добровольной процедурой. «Но желательно обеспечить 100% вакцинацию. Здоровье детей — это самое важное», —отметил он.
Глава Роспотребнадзора также напомнил, что до старта оздоровительной касмпании осталось около 1,5 месяца. В связи с этим территориям региона нужно определиться, сколько детских оздоровительных лагерей будут работать и предоставить соответствующие документы.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация.