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В детских лагерях Ростовской области устроят обсерваторы

13 апреля 2021, 15:27
Фото: pixabay.com
В Ростовской области во время школьной оздоровительной кампании в лагерях отдыха оборудуют обсерваторы для детей и взрослых пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба по COVID-19.

По его словам, все сотрудники детских лагерей должны сделать прививки от коронавируса, это касается и начальников, и дворников. Ковалев добавил, что вакцинация является в нашей стране добровольной процедурой. «Но желательно обеспечить 100% вакцинацию. Здоровье детей — это самое важное», —отметил он.

Глава Роспотребнадзора также напомнил, что до старта оздоровительной касмпании осталось около 1,5 месяца. В связи с этим территориям региона нужно определиться, сколько детских оздоровительных лагерей будут работать и предоставить соответствующие документы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о готовности вводить новые ограничения в регионе, если этого потребует ситуация.

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