В детских лагерях Ростовской области устроят обсерваторы

По его словам, все сотрудники детских лагерей должны сделать прививки от коронавируса, это касается и начальников, и дворников. Ковалев добавил, что вакцинация является в нашей стране добровольной процедурой. «Но желательно обеспечить 100% вакцинацию. Здоровье детей — это самое важное», —отметил он.