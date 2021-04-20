rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Массовая авария с пятью автомобилями произошла в центре Ростова

20 апреля 2021, 17:37
Фото: УГИБДД РО
Днем 20 апреля водитель грузовика AF в Ростове-на-Дону стал виновником массовой аварии, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 15.15 мск по адресу Седова 6/3. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением и столкнулся с Toyota Hailender. От удара легковой автомобиль отбросило на припаркованные машины.

В итоге участниками аварии стали также Nissan Patphinder, Toyota Corolla, Raven nexia R3 и Nissan tiida. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, о повреждениях автомобилей не сообщается.

Ранее массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло недалеко от поселка Рассвет в Ростовской области.

Материалы по теме
Пьяный водитель устроил массовую автоаварию в Ростовской областиРодителей виновника ДТП с погибшими подростками в Новочеркасске могут оштрафоватьПрофилактические беседы ждут школьников Новочеркасска после ДТП с пятью погибшимиНа похороны погибших в ДТП подростков пришли сотни жителей Новочеркасска
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58