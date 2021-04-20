Массовая авария с пятью автомобилями произошла в центре Ростова

Инцидент произошел в 15.15 мск по адресу Седова 6/3. Водитель 1983 года рождения не справился с управлением и столкнулся с Toyota Hailender. От удара легковой автомобиль отбросило на припаркованные машины.
В итоге участниками аварии стали также Nissan Patphinder, Toyota Corolla, Raven nexia R3 и Nissan tiida. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, о повреждениях автомобилей не сообщается.
Ранее массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло недалеко от поселка Рассвет в Ростовской области.