На похороны погибших в ДТП подростков пришли сотни жителей Новочеркасска

«По решению родителей тела детей погребут рядом с родственниками, а не друг с другом», — сказано в сообщении. Погибших девочек похоронят на Яновском кладбище, одного из мальчиков-пассажиров — на городском. Водителя автомобиля похоронят завтра 21 апреля, а еще одного подростка родители заберут на родину в Армению.
Попрощаться с погибшими детьми пришло несколько сотен человек, прощание проходит в Молодежном микрорайоне.
Напомним, страшное ДТП произошло под утро 18 апреля, шестеро подростков на угнанном у родителей автомобиле врезались в дерево. Пятеро из них погибли на месте аварии, еще один находится в реанимации.