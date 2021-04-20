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На похороны погибших в ДТП подростков пришли сотни жителей Новочеркасска

20 апреля 2021, 13:59
Фото: life.ru
Троих из пяти погибших в ДТП подростков хоронят в Новочеркасске 20 апреля, сообщил donday.ru.

«По решению родителей тела детей погребут рядом с родственниками, а не друг с другом», — сказано в сообщении. Погибших девочек похоронят на Яновском кладбище, одного из мальчиков-пассажиров — на городском. Водителя автомобиля похоронят завтра 21 апреля, а еще одного подростка родители заберут на родину в Армению.

Попрощаться с погибшими детьми пришло несколько сотен человек, прощание проходит в Молодежном микрорайоне.

Напомним, страшное ДТП произошло под утро 18 апреля, шестеро подростков на угнанном у родителей автомобиле врезались в дерево. Пятеро из них погибли на месте аварии, еще один находится в реанимации.

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