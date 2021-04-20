На похороны погибших в ДТП подростков пришли сотни жителей Новочеркасска

«По решению родителей тела детей погребут рядом с родственниками, а не друг с другом», — сказано в сообщении. Погибших девочек похоронят на Яновском кладбище, одного из мальчиков-пассажиров — на городском. Водителя автомобиля похоронят завтра 21 апреля, а еще одного подростка родители заберут на родину в Армению.