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Ростовчане обвинили родителей в жуткой аварии с пятью погибшими подростками

19 апреля 2021, 10:20
Фото: Телеграм don_mash
Жители Ростовской области заявили, что в автомобильной аварии с пятью погибшими школьниками виноваты их родители, говорится в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на улице Машиностроителей в Новочеркасске в воскресенье ночью в дерево врезался Hyundai Solaris. Погибли пятеро несовершеннолетних, еще один подросток в тяжелом состоянии попал в больницу.

Стало известно, что водитель незаметно взял ключи от машины у родителей. По некоторым данным, участники были пьяными.

В соцсетях пользователи написали, что причиной является плохое воспитание детей, и виноваты в этом родители. «Если бы родителей интересовало, где ночью их ребенок, возможно, ничего бы не случилось», — заявили подписчики.

«Я всю жизнь знала, где лежат ключи от машины, почему-то у меня не было желания покататься ночью с друзьями… Тут дело не в доступности ключей, а в голове, безбашенности и безнаказанности…», — написала одна из местных жительниц.

Многие подписчики написали, что скорость движения была огромной, если после ДТП оказались такие последствия. Также они выразили соболезнования родителям.

«Если честно, то в этой ситуации жаль только родителей, но и с другой стороны — они сами виноваты что их несовершеннолетние пьют», — заявил один из пользователей.

Полный материал о том, как произошла трагедия, читайте в материале RostovGazeta.

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