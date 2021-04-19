Ростовчане обвинили родителей в жуткой аварии с пятью погибшими подростками

Напомним, на улице Машиностроителей в Новочеркасске в воскресенье ночью в дерево врезался Hyundai Solaris. Погибли пятеро несовершеннолетних, еще один подросток в тяжелом состоянии попал в больницу.
Стало известно, что водитель незаметно взял ключи от машины у родителей. По некоторым данным, участники были пьяными.
В соцсетях пользователи написали, что причиной является плохое воспитание детей, и виноваты в этом родители. «Если бы родителей интересовало, где ночью их ребенок, возможно, ничего бы не случилось», — заявили подписчики.
«Я всю жизнь знала, где лежат ключи от машины, почему-то у меня не было желания покататься ночью с друзьями… Тут дело не в доступности ключей, а в голове, безбашенности и безнаказанности…», — написала одна из местных жительниц.
Многие подписчики написали, что скорость движения была огромной, если после ДТП оказались такие последствия. Также они выразили соболезнования родителям.
«Если честно, то в этой ситуации жаль только родителей, но и с другой стороны — они сами виноваты что их несовершеннолетние пьют», — заявил один из пользователей.