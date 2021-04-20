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Приговор вынесли судье в Ростовской области за разглашение гостайны

20 апреля 2021, 10:31
Фото: rostov.arbitr.ru
В Ростовской области огласили приговор бывшему заместителю председателя Арбитражного суда региона Антонине Смольковой за разглашение гостайны, сообщает региональное УФСБ.

Суд установил, что обвиняемая разглашала доверенные ей по службе сведения. Они являлись государственной тайной.

После этого в отношении Смольковой завели уголовное дело. Это было согласовано с председателем Следственного Комитета Александром Бастрыкиным.

«Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 года заключения условно. В апелляции это решение осталось в силе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу. Ранее президент РФ Владимир Путин уволил задержанного за разглашение гостайны главу ГУФСИН Ростовской области.

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