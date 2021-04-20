Приговор вынесли судье в Ростовской области за разглашение гостайны

Суд установил, что обвиняемая разглашала доверенные ей по службе сведения. Они являлись государственной тайной.
После этого в отношении Смольковой завели уголовное дело. Это было согласовано с председателем Следственного Комитета Александром Бастрыкиным.
«Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 года заключения условно. В апелляции это решение осталось в силе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу. Ранее президент РФ Владимир Путин уволил задержанного за разглашение гостайны главу ГУФСИН Ростовской области.