Полковника полиции и еще пятерых из МВД уволили в Ростове из-за соцсетей

Как пишет другой Telegram-канал, Baza, уволенные якобы сливали в Сеть неприглядные подробности о своих коллегах. «Крысы Ростова» скандально знаменит не самыми приятными сенсациями из жизни местных правоохранительных органов.
Полковника уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, хотя сам он причастность к каналу отвергает. Кроме того, полковника подозревают в продвижении коллег по службе за материальное вознаграждение.
Остальных уволенных обвиняют также в распространении информации в соцсети.