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Полковника полиции и еще пятерых из МВД уволили в Ростове из-за соцсетей

21 апреля 2021, 11:20
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области уволили шестерых сотрудников полиции, включая полковника, из-за причастности к скандальному Telegram-каналу «Крысы Ростова».

Как пишет другой Telegram-канал, Baza, уволенные якобы сливали в Сеть неприглядные подробности о своих коллегах. «Крысы Ростова» скандально знаменит не самыми приятными сенсациями из жизни местных правоохранительных органов.

Полковника уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, хотя сам он причастность к каналу отвергает. Кроме того, полковника подозревают в продвижении коллег по службе за материальное вознаграждение.

Остальных уволенных обвиняют также в распространении информации в соцсети.

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