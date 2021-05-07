Сочинский аэропорт потребовал от жителя Ростова 54 млн руб

Аэропорт потребовал включить требования на сумму 54,1 миллиона рублей в дело о банкротстве бизнесмена Петра Беляева. С чем связаны требования воздушной гавани Сочи в документе не уточняется.
Кроме аэропорта заявление о включении требований на сумму 31,8 миллиона рублей в реестр кредиторов подала московская организация ООО «Рогсибал».
Самого Петра Беляева суд признал банкротом в апреле и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.
По информации системы СПАРК Петр Беляев является генеральным директором и владельцем строительной компании ООО «Спецстройгрупп». В качестве основного вида деятельности организации указаны строительные и отделочные работы. Компания была зарегистрирована в 2005 году. Международный аэропорт Сочи числится среди контрагентов компании.