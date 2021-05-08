Голубев возложил цветы к стеле воинам-освободителям Ростова

Глава региона напомнил, что на территории Ростовской области велись ожесточенные бои, которые во многом сказались на исходе Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача каждого местного жителя — сохранить историческую правду о событиях тех дней во имя мира для будущих поколений.