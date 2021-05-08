Голубев возложил цветы к стеле воинам-освободителям Ростова

Губернатор и другие представители процессии почтили память погибших воинов минутой молчания.
Глава региона напомнил, что на территории Ростовской области велись ожесточенные бои, которые во многом сказались на исходе Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача каждого местного жителя — сохранить историческую правду о событиях тех дней во имя мира для будущих поколений.
Ранее стало известно, что больше 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в акции «Бессмертный полк»
Интересно, что власти региона до сих пор не смогли определиться, пускать ли зрителей на парад 9 мая.