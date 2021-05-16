После автобуса на проспекте Стачки в Ростове загорелся троллейбус

Posted 16 мая 2021, 04:00
Published 16 мая 2021, 04:00
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Пожар произошел примерно через час после того, как был потушен автобус №40. На том же месте на проспекте Стачки вспыхнул троллейбус №10 и был поврежден еще один автобус.
Напомним, что около 21.00 На проспекте Стачки в Ростове загорелся автобус, в котором находились около 30 пассажиров. Сообщается, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
При этом, как оказалось, что огонь оплавил контактную сеть и провода рухнули прямо на проезжавший по улице троллейбус. Он тоже загорелся.
Эти же провода пробили потолок автобуса № 40, припаркованный рядом на остановке.
В результате всех трех происшествий никто не пострадал.