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Posted 16 мая 2021, 04:00

Published 16 мая 2021, 04:00

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

После автобуса на проспекте Стачки в Ростове загорелся троллейбус

16 мая 2021, 04:00
В Ростове-на-Дону субботний вечер 15 мая превратился в ночь горящего общественного транспорта, после автобуса на проспекте Стачки загорелся троллейбус, сообщает телеграм-канал Don_Mash.

Пожар произошел примерно через час после того, как был потушен автобус №40. На том же месте на проспекте Стачки вспыхнул троллейбус №10 и был поврежден еще один автобус.

Напомним, что около 21.00 На проспекте Стачки в Ростове загорелся автобус, в котором находились около 30 пассажиров. Сообщается, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

При этом, как оказалось, что огонь оплавил контактную сеть и провода рухнули прямо на проезжавший по улице троллейбус. Он тоже загорелся.

Эти же провода пробили потолок автобуса № 40, припаркованный рядом на остановке.

В результате всех трех происшествий никто не пострадал.

#Общество#Новости#Видео
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