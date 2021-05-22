Как в Ростовской области погибли 10 рабочих и что сделали власти

Posted 22 мая 2021, 05:38
Published 22 мая 2021, 05:38
Modified 1 октября, 13:35
Updated 1 октября, 13:35
Первые сообщения
Первая информация о происшествии поступила от сотрудников МЧС, которые заявили об отравлении рабочих. Однако о количестве человек и их состоянии ничего известно не было.
Примерно через час стало известно, что в канализационном коллекторе нашли тела двух человек. Он располагается в селе Дмитриадовка рядом с Таганрогом.
Почти сразу же заговорили о восьми погибших, но в итоге число жертв увеличилось до 10 человек. Точное количество погибших сразу не удавалось установить из-за затопленного коллектора.
Еще восьмерых доставили в больницу, пятеро находятся в реанимации. Состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Одну из сотрудниц водоканала потеряли и начали розыск, но оказалось, что в этот день она не попала на работу.
На место происшествия приезжали следователи и криминалисты, работали спасатели, подключили звено газодымозащитной службы.
Уголовное дело
Проверку сразу же начала региональная прокуратура, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело. В офисе водоканала в Таганроге прошли обыски, в рамках которых следователи изъяли документацию. Допросили директора организации Евгения Плетменцева и других сотрудников.
На ситуацию отреагировали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил передать дело в центральный аппарат для тщательного и всестороннего расследования.
Причина случившегося
Причиной трагедии стала утечка метана, когда две бригады коммунальщиков производили откачку стоков из коллектора. Оказалось, что рабочие спустили в восьмиметровый колодец, средств защиты на них не было.
Вместе с этим в оперативных службах уточнили, что этот газ не угрожает местным жителям и их домам. Очистное сооружение, в котором произошло ЧП, находится в стороне от зданий.
Сама спасательная операция завершилась уже ближе к вечеру. С места событий появилось несколько видеозаписей.
Реакция властей
Губернатор Василий Голубев объявил траур по погибшим 22 мая. Он сообщил об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших рабочих. Также им помогут организовать похороны и траурные мероприятия.
Близкие погибших получат по одному миллиону рублей. Тем, кто оказался в реанимации, выплатят по 400 тысяч рублей, пострадавшим легкой степени тяжести — по 200 тысяч рублей.
Добавим, что на 22 мая был запланирован «Последний звонок», но из-за траура его отменили. Даты проведения пока не назначено, это будут решать сами муниципалитеты.
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