Как в Ростовской области погибли 10 рабочих и что сделали власти

Еще восьмерых доставили в больницу, пятеро находятся в реанимации. Состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Одну из сотрудниц водоканала потеряли и начали розыск, но оказалось, что в этот день она не попала на работу.