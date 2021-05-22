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Posted 22 мая 2021, 08:05

Published 22 мая 2021, 08:05

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Председатель Избиркома по Ростовской области увеличил свой доход на 40% в 2020 году

22 мая 2021, 08:05
Доход председателя Избирательной комиссии по Ростовской области Андрей Буров в 2020 году заработал почти 4 миллиона рублей, следует из его декларации о доходах.

По сравнению с 2019 годом доходы Бурова выросли на 39,9% с 2,8 миллиона до 3,92 миллиона рублей. Главе регионального Избиркома также принадлежат две квартиры площадью 67,8 и 113,6 квадратных метра, а также место на автостоянке.

Его супруга в 2020 году заработала всего 336,2 тысячи рублей. В долевой собственности у нее находится земельный участок, также на жену председателя Избиркома оформлена квартира площадью 82,3 квадратных метра и половина нежилого помещения площадью 438,6 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что председатель Арбитражного суда Ростовской области Олег Мишаков задекларировал доход в размере 4,1 миллиона рублей.

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