Арбитражные судьи в Ростовской области заявили о своих миллионах и домах

Руководство Арбитражного суда Ростовской области раскрыло информацию о своих доходах и имуществе в 2020 году, говорится в декларациях.

Больше всего в прошлом году заработал председатель суда Олег Мишаков. Его доход составил 4,1 миллиона рублей. В декларации указан автомобиль Volvo XC60. В собственности оказались три земельных участка и жилой дом на 296 квадратных метров. Супруга задекларировала доход 1,6 миллиона рублей, у нее есть машиноместо. Заместитель председателя Марина Новожилова заработала 3,2 миллиона рублей. У нее оказались машина «ВАЗ-2105» и в долевой собственности квартира, дом, два нежилых помещения и земельный участок. Супруг добавил в семейный бюджет 67 тысяч рублей. Он ездит на автомобиле Nissan Almera. Другой заместитель председателя Ирина Ширинская задекларировала заработок 4,3 миллиона рублей. У нее есть квартира гараж и земельный участок. Супруг заработал 572 тысячи рублей, он владеет машиной Hyundai Sonata. Ранее ректоры вузов Ростова-на-Дону рассказали о своих заработках и домах.