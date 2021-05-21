Арбитражные судьи в Ростовской области заявили о своих миллионах и домах

Posted 21 мая 2021, 10:27
Published 21 мая 2021, 10:27
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Больше всего в прошлом году заработал председатель суда Олег Мишаков. Его доход составил 4,1 миллиона рублей.
В декларации указан автомобиль Volvo XC60. В собственности оказались три земельных участка и жилой дом на 296 квадратных метров.
Супруга задекларировала доход 1,6 миллиона рублей, у нее есть машиноместо.
Заместитель председателя Марина Новожилова заработала 3,2 миллиона рублей. У нее оказались машина «ВАЗ-2105» и в долевой собственности квартира, дом, два нежилых помещения и земельный участок.
Супруг добавил в семейный бюджет 67 тысяч рублей. Он ездит на автомобиле Nissan Almera.
Другой заместитель председателя Ирина Ширинская задекларировала заработок 4,3 миллиона рублей. У нее есть квартира гараж и земельный участок.
Супруг заработал 572 тысячи рублей, он владеет машиной Hyundai Sonata.