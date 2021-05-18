Доходы ректоров и пули для Украины: новости вторника, которые обсуждают ростовчане

Posted 18 мая 2021, 14:29
Published 18 мая 2021, 14:29
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
Ректорские миллионы
В Ростове-на-Дону раскрыли доходы ректоров трех крупнейших вузов региона. Стало известно, что возглавляющая Южный федеральный университет Инна Шевченко заработала в 2020 году 4 миллиона рублей, что на 200 тысяч меньше, чего годом ранее.в список имущества ректора вошла только половина жилого дома в 44,7 квадратных метра.
Супруг Инны Шевченко задекларировал доход в размере 179,9 тысячи рублей.
Ректор Донского государственного технического университета, депутат Заксобрания Ростовской области Бесарион Месхи увеличил свой доход на 2,5 миллиона рублей до 6,7 миллиона рублеей. А его супруга снова задекларировала нулевой доход. При этом перечень имущества четы Месхи несколько сократился. Самому ректору принадлежит квартира на 84,1 квадрата, а его супруге жилой дом и земельный участок, а также машина Mercedes-Benz GL-500. В 2020 году семья ректора не включила в декларацию четыре земельных участка.
Доход ректора Ростовского государственного экономического университета РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко составил 3,9 миллиона рублей, а это на 900 тысяч ниже, чем в 2019 году. В перечень ее имущества включены три квартиры, общая площадь которых превышает 212 квадратных метров.
Задержали на границе
В Ростовской области задержали жителя Украины, который пытался вывезти из России 52 тысячи пуль для пневматического оружия.
На автомобиле Volkswagen Transporter нарушитель прибыл на пропускной пункт Чертково. В ходе досмотра машины, в ней обнаружили крупную партию пуль.
Всего у гражданина Украины изъяли 135 упаковок с пулями для пневматического оружия типа Люман Classic Pellets Light, Люман Pointed Pellets и Люман Field Target. А в общее количество пуль составило 52 тысячи штук.
Мужчина сообщил, что вез пули для личного использования, поскольку увлекается спортивной охотой, но сотрудники таможни , учитывая количество и ассортимент товара, ему не поверили. Нарушителю грозит штраф.
Всевидящее око
Полицейские охраняют брошенное предпринимателями имущество на рынках под Ростовом-на-Дону. СМИ сообщили, что после прихода силовиков на рынки и приостановки торговой деятельности многие предприниматели бросили свой товар.
Первый заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук заявил, что все имущество охраняется сотрудниками органов внутренних дел.
При этом он добавил, что ведомство намерено оценить действия полиции при блокировке рынков, надзорный орган получил множество однотипных жалоб на этот счет.
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