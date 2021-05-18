Доходы ректоров и пули для Украины: новости вторника, которые обсуждают ростовчане

Ректор Донского государственного технического университета, депутат Заксобрания Ростовской области Бесарион Месхи увеличил свой доход на 2,5 миллиона рублей до 6,7 миллиона рублеей. А его супруга снова задекларировала нулевой доход. При этом перечень имущества четы Месхи несколько сократился. Самому ректору принадлежит квартира на 84,1 квадрата, а его супруге жилой дом и земельный участок, а также машина Mercedes-Benz GL-500. В 2020 году семья ректора не включила в декларацию четыре земельных участка.