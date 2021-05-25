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Posted 25 мая 2021, 07:38

Published 25 мая 2021, 07:38

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Дмитриадовка

Главного инженера водоканала задержали в Таганроге

25 мая 2021, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Дмитриадовка
Главного инженера МУП «Управление Водоканал» в Таганроге Юрия Полякова задержали в рамках расследования аварии на коллекторе, сообщил Telegram-канал «ИнформБюро-ЮФО».

Сотрудника водоканала задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела, более подробной информации нет.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении очистных работ в Ростовской области в центральный аппарат. Уголовное дело завели по факту гибели 11 рабочих водоканала в результате выброса метана в канализационном коллекторе. Инцидент произошел 21 мая, десять человек погибли сразу, еще один умер позже в больнице.

При этом Роструд признал произошедшее несчастным случаем на производстве.

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#Общество#Новости
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