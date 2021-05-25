Главного инженера водоканала задержали в Таганроге

Posted 25 мая 2021, 07:38
Published 25 мая 2021, 07:38
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Сотрудника водоканала задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела, более подробной информации нет.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении очистных работ в Ростовской области в центральный аппарат. Уголовное дело завели по факту гибели 11 рабочих водоканала в результате выброса метана в канализационном коллекторе. Инцидент произошел 21 мая, десять человек погибли сразу, еще один умер позже в больнице.