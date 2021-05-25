Главного инженера водоканала задержали в Таганроге

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении очистных работ в Ростовской области в центральный аппарат. Уголовное дело завели по факту гибели 11 рабочих водоканала в результате выброса метана в канализационном коллекторе. Инцидент произошел 21 мая, десять человек погибли сразу, еще один умер позже в больнице.