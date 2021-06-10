Вместо заботы: страшные истории издевательств над животными в Ростовской области

После материала о проверках представители азовского приюта начали угрожать редакции судом за якобы неправдивые данные. Как утверждали в приюте, у них проверки уже были и ничего противозаконного не выявили, более того, о жалобах горожан они якобы узнали только из публикации. Тем не менее, приют закрыли на прием животных, а управление ветеринарии проверку не отменило.