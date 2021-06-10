Вместо заботы: страшные истории издевательств над животными в Ростовской области

В августе прошлого года на скамье подсудимых оказались мать с дочерью из Ростова-на-Дону, которые в прямом смысле заморили лошадь. Женщины содержали конюшню, но не заботились о лошадях, животные были истощенными, больными, у многих имелись открытые необработанные раны.
Владелицы конюшни не кормили и не поили лошадей, а когда одно из животных заболело, просто оставили умирать его мучительной смертью, хотя врачи советовали провести эвтаназию. Когда лошадь умерла, ее просто закопали недалеко от конюшни.
Еще один печальный случай с конем произошел на левом берегу Дона, гулявший там ростовчанин заметил коня с кровоточащими ранами, который стоял недалеко от загона с табуном. По форме раны были похоже на ножевые порезы, в радиусе нескольких метров от коня было несколько луж крови. Тогда этим случаем тоже заинтересовалась полиция, которая стала искать хозяина животного.
Довольно часто о жестоком обращении с животными сообщают посетители зоопарков. Так, в Белой Калитве в зоопарке в парке Маяковского животные содержатся в ужаснейших условиях, об этом рассказали очевидцы.
«Вонь в зоопарке стоит невыносимая, животные очень худые, выглядят больными, лежат в лужах. За ними особо не ухаживают. Например, у ослика все ножки в ранах, он не может нормально ходить. У волка раны по всему телу, создается впечатление, будто животных бьют. Медведи замученные, им мало места», — сообщили об издевательствах над обитателями зоопарка посетители.
Не лучше ситуация и в Ростове, на зоопарк «Седьмое небо» уже дважды подавали жалобы за жесткое обращение с бурыми медведями. Одна из ростовчанок заявила, что животное весь день сидит на солнце в тесной клетке рядом с бассейном. После жалоб региональное Минприроды начало проверку.
В начале июня в селе Самарское Ростовской области случайно нашли клетку, в которой без еды и воды под палящим солнцем сидела львица. История получила большой общественный резонанс, после чего животное исчезло. Предположительно, хозяин отдал ее в Крым в парк львов «Тайган», где для животных создали естественные условия обитания.
Кроме того, в региональном управлении ветеринарии в конце мая заявили о проверках условий содержания собак в двух организациях по защите животных. Сообщалось, что специалисты посетят Азовскую городскую общественную организацию по защите животных «Феникс» и «Клуб любителей декоративных животных «Феникс» в Аксайском районе. Причиной проверок в ведомстве назвали жалобы местных жителей и публикации в СМИ.
После материала о проверках представители азовского приюта начали угрожать редакции судом за якобы неправдивые данные. Как утверждали в приюте, у них проверки уже были и ничего противозаконного не выявили, более того, о жалобах горожан они якобы узнали только из публикации. Тем не менее, приют закрыли на прием животных, а управление ветеринарии проверку не отменило.