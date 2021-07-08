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Города, которые охватил коронавирус, назвали в Ростовской области

8 июля 2021, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за последние 24 часа в 50 городах и районах зарегистрировали новые случаи заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболели 296 человек в Ростове, Гуково, Новочеркасске, Новошахтинске. Есть пациенты в Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском районах.

Скончались за это время шесть женщин и 12 мужчин, им было от 53 до 96 лет. Все они имели хронические заболевания.

В ковидных госпиталях числятся 1977 заболевших жителей региона. С начала пандемии в области подтвердили 101467 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 4756 человек.

Вакцинацию против коронавируса прошли 736 тысяч человек. Ранее фестиваль Rostov Roof Live перенесли на 2022 год из-за коронавируса.

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