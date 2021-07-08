Города, которые охватил коронавирус, назвали в Ростовской области

Заболели 296 человек в Ростове, Гуково, Новочеркасске, Новошахтинске. Есть пациенты в Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском районах.
Скончались за это время шесть женщин и 12 мужчин, им было от 53 до 96 лет. Все они имели хронические заболевания.
В ковидных госпиталях числятся 1977 заболевших жителей региона. С начала пандемии в области подтвердили 101467 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 4756 человек.
Вакцинацию против коронавируса прошли 736 тысяч человек. Ранее фестиваль Rostov Roof Live перенесли на 2022 год из-за коронавируса.