После концерта Zivert Роспотребнадзор проведет рейды на ростовских пляжах

Причиной рейдов Ковалев назвал проведение концерта певицы Zivert и фестиваля красок на Соленом озере. По словам главы регионального Роспотребнадзора, проверка обусловлена необходимостью соблюдения коронавирусных ограничений, которые вступили в силу 12 июля. Они связаны с резким приростом числа заболевших в регионе и значительного возрастания численности жителей Ростовской области, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции.
«Мы получили информацию о массовых мероприятиях из интернета и от правительства. Мы проведем рейды, в том числе на пляжах, на Соленом озере», — рассказал Ковалев.
Напомним, что 8 июля, в Ростове состоялся концерт певицы Zivert. На нем не соблюдались установленные региональным правительством санитарные нормы и масочный режим. В результате законностью проведения массового мероприятия заинтересовались в силовых структурах. Власти региона сообщили о проверке концертной площадки сотрудниками полиции.