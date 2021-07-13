После концерта Zivert Роспотребнадзор проведет рейды на ростовских пляжах

Причиной рейдов Ковалев назвал проведение концерта певицы Zivert и фестиваля красок на Соленом озере. По словам главы регионального Роспотребнадзора, проверка обусловлена необходимостью соблюдения коронавирусных ограничений, которые вступили в силу 12 июля. Они связаны с резким приростом числа заболевших в регионе и значительного возрастания численности жителей Ростовской области, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции.