rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После концерта Zivert Роспотребнадзор проведет рейды на ростовских пляжах

13 июля 2021, 16:03
Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор планирует провести рейды в местах массового скопления людей в Ростове, в том числе на городских пляжах, сообщил на брифинге главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Причиной рейдов Ковалев назвал проведение концерта певицы Zivert и фестиваля красок на Соленом озере. По словам главы регионального Роспотребнадзора, проверка обусловлена необходимостью соблюдения коронавирусных ограничений, которые вступили в силу 12 июля. Они связаны с резким приростом числа заболевших в регионе и значительного возрастания численности жителей Ростовской области, заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции.

«Мы получили информацию о массовых мероприятиях из интернета и от правительства. Мы проведем рейды, в том числе на пляжах, на Соленом озере», — рассказал Ковалев.

Напомним, что 8 июля, в Ростове состоялся концерт певицы Zivert. На нем не соблюдались установленные региональным правительством санитарные нормы и масочный режим. В результате законностью проведения массового мероприятия заинтересовались в силовых структурах. Власти региона сообщили о проверке концертной площадки сотрудниками полиции.

Материалы по теме
Зараженные коронавирусом территории назвали власти в Ростовской областиЗдоровье ростовского зоолога, застрявшего на Шри-Ланке, ухудшилось после коронавирусаКоронавирус в Ростовской области пойдет на спад уже через месяц
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58