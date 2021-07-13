В Ростове разработали план по борьбе с незаконными овощными палатками

Начальник управления торговли Константин Тихонов в беседе с Donnews сообщил, что администрация уже готовит проект, согласно которому частные предприниматели смогут объединяться, легализуя свой бизнес и торгуя на специально выделенных для этого площадках.
Новые рынки будут организованы в нескольких наиболее населенных местах города, и в них будут расположены от 10 до 15 торговых палаток. Фактически, эти места будут функционировать не как рынки, а как уличные ярмарки со стабильными местами своей локализации.
Вскоре будут разработаны первые документы для проведения конкурса по организации подобных ярмарок, но власти надеются на самоорганизацию торговцев: им нужно будет совместно выбирать место торговли и легализовать свой бизнес самостоятельно. Константин Тихонов считает, что подобная мера позволит сократить количество незаконной торговли в Ростове, вытеснить с рынка конкурентов торговцев, предпочитающих вести бизнес на законных основаниях.
Ранее в Ростове произошел целый ряд ликвидаций случаев незаконной торговли: начали сносить ларьки Центрального рынка, а также уничтожили торговые павильоны на Стачках и рынок на Сержантова.