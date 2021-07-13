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В Ростове разработали план по борьбе с незаконными овощными палатками

13 июля 2021, 11:49
Фото: rostov-gorod.ru
Вопрос легализации уличной торговли планируют решить в течение следующих двух лет, об этом сообщил начальник управления торговли Константин Тихонов.

Начальник управления торговли Константин Тихонов в беседе с Donnews сообщил, что администрация уже готовит проект, согласно которому частные предприниматели смогут объединяться, легализуя свой бизнес и торгуя на специально выделенных для этого площадках.

Новые рынки будут организованы в нескольких наиболее населенных местах города, и в них будут расположены от 10 до 15 торговых палаток. Фактически, эти места будут функционировать не как рынки, а как уличные ярмарки со стабильными местами своей локализации.

Вскоре будут разработаны первые документы для проведения конкурса по организации подобных ярмарок, но власти надеются на самоорганизацию торговцев: им нужно будет совместно выбирать место торговли и легализовать свой бизнес самостоятельно. Константин Тихонов считает, что подобная мера позволит сократить количество незаконной торговли в Ростове, вытеснить с рынка конкурентов торговцев, предпочитающих вести бизнес на законных основаниях.

Ранее в Ростове произошел целый ряд ликвидаций случаев незаконной торговли: начали сносить ларьки Центрального рынка, а также уничтожили торговые павильоны на Стачках и рынок на Сержантова.

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