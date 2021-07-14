Шойгу не хватило сала на шведском столе в мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону

Во время посещения столовой части мотострелковой дивизии министру рассказали, что в прошлом году область получила более 12 миллионов тонн пшеницы. Шойгу на это сделал замечание, так как баранки оказались только на праздничном столе. Власти Ростовской области пообещали исправить ситуацию.