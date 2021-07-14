Шойгу не хватило сала на шведском столе в мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону

Напомним, что министр 14 июля прибыл в Ростов для проверки воинских частей. Он планирует собрать отчетность от командующих подразделений войск ЮВО.
Во время посещения столовой части мотострелковой дивизии министру рассказали, что в прошлом году область получила более 12 миллионов тонн пшеницы. Шойгу на это сделал замечание, так как баранки оказались только на праздничном столе. Власти Ростовской области пообещали исправить ситуацию.
Министру также не понравилось и то, что в меню не оказалось лука и сала.