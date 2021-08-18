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Posted 18 августа 2021, 12:34

Published 18 августа 2021, 12:34

Modified 18 сентября 2022, 12:09

Updated 18 сентября 2022, 12:09

Живодер в Ростове расстреливал бродячих собак из винтовки, а затем добивал их об урну

Живодер в Ростове расстреливал бродячих собак из винтовки, а затем добивал их об урну

18 августа 2021, 12:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в жестоком обращении с животными, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Фигурант на улице Висаитова расстрелял из винтовки «Stoeger Х10» бродячую собаку, попав ей в голову и заднюю лапу. Своими действиями мужчина причинил животному боль и увечья.

Второй эпизод произошел на глазах детей 2018 и 2014 года рождения в переулке Андреева. Из той же винтовки мужчина выстрелил в бездомную собаку, ранив ее в голову. После этого он взял упавшее животное за задние лапы, ударил о край мусорного бака и выкинул на свалку. От полученных повреждений собака погибла, а живодер скрылся с места преступления.

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