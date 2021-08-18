Живодер в Ростове расстреливал бродячих собак из винтовки, а затем добивал их об урну

Второй эпизод произошел на глазах детей 2018 и 2014 года рождения в переулке Андреева. Из той же винтовки мужчина выстрелил в бездомную собаку, ранив ее в голову. После этого он взял упавшее животное за задние лапы, ударил о край мусорного бака и выкинул на свалку. От полученных повреждений собака погибла, а живодер скрылся с места преступления.