Живодер в Ростове расстреливал бродячих собак из винтовки, а затем добивал их об урну

Posted 18 августа 2021, 12:34
Published 18 августа 2021, 12:34
Modified 18 сентября 2022, 12:09
Updated 18 сентября 2022, 12:09
Фигурант на улице Висаитова расстрелял из винтовки «Stoeger Х10» бродячую собаку, попав ей в голову и заднюю лапу. Своими действиями мужчина причинил животному боль и увечья.
Второй эпизод произошел на глазах детей 2018 и 2014 года рождения в переулке Андреева. Из той же винтовки мужчина выстрелил в бездомную собаку, ранив ее в голову. После этого он взял упавшее животное за задние лапы, ударил о край мусорного бака и выкинул на свалку. От полученных повреждений собака погибла, а живодер скрылся с места преступления.