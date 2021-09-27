Вассерман назвал причины, из-за которых Владимир Зеленский может оказаться в Ростове

Неустойчивые позиции
Напомним, что в последнее время украинские политики все чаще пытаются отправить несогласных в Россию, в том числе и в Ростовскую область. Предсказания о бегстве украинских политиков именно в Ростов стало популярным после того, как в Донском регионе нашел убежище экс-президент Украины Виктор Янукович.
«Если помните, и Кучму пытались свергнуть на протяжении чуть ли не всего срока его полномочий. Просто в отличие от Российской Федерации, имеющей достаточно обширные традиции государственности, вся государственность Украины строится на польской фальшивке: „Украина — не Россия“. Соответственно, смысла существования Украины, как отдельного государства, по сути, нет. Это делает любую власть Украины неустойчивой», — отмечает Анатолий Вассерман.
100 рублей на побег
Российский эрудит уверен, что хроническая борьба за власть на Украине идет только потому, что никакой другой цели, кроме как стать властью, там нет.
«Есть довольно популярная шутка, существующая с XVII–XIX веков на Украине. „Чтобы ты делал, если бы стал царем? Я б нацарствовал 100 рублей и сбежал“. Понятно, что такое представление о власти приводит к непрерывной даже не борьбе, а драке за нее. Но есть и обстоятельства, касающиеся лично Владимира Зеленского. А именно то, что он обманул своих избирателей. Грубо говоря, они голосовали не за Зеленского, а за Голобородько [Василий Голобородько — это персонаж сериала, честный учитель, неожиданно занявший пост президента, роль которого сыграл Зеленский — прим. редакции]. За Зеленского голосовали потому, что он обещал прекратить террористическую операцию против Донбасса. На Украине ее называли антитеррористической, поскольку та самая логика „Украина — не Россия“, приводит к риторике, в которой все называется противоположно подлинному смыслу, — комментирует Анатолий Вассерман. — Зеленский обещал не мешать русскому большинству граждан говорить по-русски. А русских на Украине громадное большинство. Обещал наладить отношения с Российской Федерацией. Много чего хорошего он обещал, но действует прямо противоположным образом. Он обманул всех, кто за него голосовал».
Закон не для олигархов
Вассерман убежден: в сложившихся условиях Зеленский лишился массовой опоры своих избирателей, попав под массовую ненависть. Поэтому у него есть большие шансы попасть под государственный переворот. И Президенту Украины не останется ничего другого, кроме как бежать в Ростовскую область. Усугубить ситуацию может и закон «Об олигархах».
«Этот закон опасен для кого угодно, только не для олигархов. Введенные в него критерии признания олигархом — формальны, им соответствует львиная доля бизнеса на Украине. И сам Зеленский тоже может быть и должен признан олигархом. Но фактическое решение о признании принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Это структура не вписана в Конституцию, но это и не принципиально. Потому что Конституцию Украины, мягко говоря, игнорируют практически все ее руководители на протяжении всей истории независимости, — делится мнением Анатолий Вассерман. — Главное, что Совет национальной безопасности подчинен лично Президенту. Фактически, этот самый Совет будет просто вымогать деньги под угрозой признания олигархом».
Собеседник подчеркивает, что в процессе принятия закона "Об олигархах" в него внесли две взаимоисключающие поправки.
«Это значит, что в закон сознательно включена возможность полного произвола при принятии решения. Так что уж кому, а реальным украинским олигархам, по сути, боятся нечего. Их этот закон может зацепить разве что в том случае, если они станут публично бороться с Зеленским, и то, тогда не очень ясно, кто в этом случае победит», — резюмирует Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Януковича, сбежавшего в Ростовскую область.