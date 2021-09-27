Вассерман назвал причины, из-за которых Владимир Зеленский может оказаться в Ростове

«Есть довольно популярная шутка, существующая с XVII–XIX веков на Украине. „Чтобы ты делал, если бы стал царем? Я б нацарствовал 100 рублей и сбежал“. Понятно, что такое представление о власти приводит к непрерывной даже не борьбе, а драке за нее. Но есть и обстоятельства, касающиеся лично Владимира Зеленского. А именно то, что он обманул своих избирателей. Грубо говоря, они голосовали не за Зеленского, а за Голобородько [Василий Голобородько — это персонаж сериала, честный учитель, неожиданно занявший пост президента, роль которого сыграл Зеленский — прим. редакции]. За Зеленского голосовали потому, что он обещал прекратить террористическую операцию против Донбасса. На Украине ее называли антитеррористической, поскольку та самая логика „Украина — не Россия“, приводит к риторике, в которой все называется противоположно подлинному смыслу, — комментирует Анатолий Вассерман. — Зеленский обещал не мешать русскому большинству граждан говорить по-русски. А русских на Украине громадное большинство. Обещал наладить отношения с Российской Федерацией. Много чего хорошего он обещал, но действует прямо противоположным образом. Он обманул всех, кто за него голосовал».