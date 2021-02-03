Стало известно, почему Янукович пригласил украинских прокуроров в Ростов

Обращение поступило в офис генерального прокурора Украины. По некоторым данным, причиной стала появившаяся информация о том, что Янукович якобы получил новое подозрение в государственной измене. Речь идет о «харьковских соглашениях».
«Янукович готов к встрече и сотрудничеству со следствием. Это поможет найти и наказать виновников событий 2014 года», — заявил адвокат Виталий Сердюк.
Он добавил, что прокуратура Украины игнорирует призывы Януковича приехать к нему в гости. Ранее появилась информация, что бывший президент живет в Ростове.