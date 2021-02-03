rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, почему Янукович пригласил украинских прокуроров в Ростов

3 февраля 2021, 06:15
Фото: wikimedia.org
Бывший президент Украины Виктор Янукович попросил прокуроров навестить его, чтобы обсудить расследование дел о Майдане, пишет «Интерфакс».

Обращение поступило в офис генерального прокурора Украины. По некоторым данным, причиной стала появившаяся информация о том, что Янукович якобы получил новое подозрение в государственной измене. Речь идет о «харьковских соглашениях».

«Янукович готов к встрече и сотрудничеству со следствием. Это поможет найти и наказать виновников событий 2014 года», — заявил адвокат Виталий Сердюк.

Он добавил, что прокуратура Украины игнорирует призывы Януковича приехать к нему в гости. Ранее появилась информация, что бывший президент живет в Ростове.

Ранее военный вертолет заметили на границе Ростовской области и Украины.

Материалы по теме
На Украине за сутки зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19Военный вертолет заметили на границе Ростовской области и УкраиныЭкстремистские книги нашли в багаже жительницы Украины на таможне под Ростовом
#Новости#Илья Ульянов#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00