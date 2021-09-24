Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Януковича, сбежавшего в Ростовскую область

По мнению Гончаренко, президенту Украины не останется ничего другого, как бежать в Россию, в случае принятия законопроекта «Об олигархах».
Принятие закона, по словам депутата, вернет Украину к монархии Петра Первого, когда сам Зеленский будет решать, кто хороший, а кто нет. Тем, кто захочет быть хорошим, придется брать чемодан денег и нести в офис президенту.
По словам Гончаренко, такое на Украине не пройдет и закончится одним — Ростовом.
Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал в Ростов в 2014 году. В феврале 2021 года он пригласил в Ростов прокуроров Украины, заявив, что готов к сотрудничеству в расследовании дел о Майдане, но прокуратура проигнорировала приглашение.