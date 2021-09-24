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Владимиру Зеленскому предрекли судьбу Януковича, сбежавшего в Ростовскую область

24 сентября 2021, 10:19
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется бежать в Ростовскую область, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По мнению Гончаренко, президенту Украины не останется ничего другого, как бежать в Россию, в случае принятия законопроекта «Об олигархах».

Принятие закона, по словам депутата, вернет Украину к монархии Петра Первого, когда сам Зеленский будет решать, кто хороший, а кто нет. Тем, кто захочет быть хорошим, придется брать чемодан денег и нести в офис президенту.

По словам Гончаренко, такое на Украине не пройдет и закончится одним — Ростовом.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович сбежал в Ростов в 2014 году. В феврале 2021 года он пригласил в Ростов прокуроров Украины, заявив, что готов к сотрудничеству в расследовании дел о Майдане, но прокуратура проигнорировала приглашение.

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