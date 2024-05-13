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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Металлические осколки нашли в Ростовской области после звуков взрывов

Саперы собирают металлические осколки в Ростовской области после звуков взрывов

13 мая 2024, 15:26
Фото: Unsplash
Металлические осколки нашли в Ростовской области после звуков взрывов
В Донецке Ростовской области после звуков взрывов в небе местные жители нашли железные осколки, пишет 1Rnd.

По информации издания, жители в Донецке и Каменском районе утром в понедельник, 13 мая, услышали серию мощных хлопков, похожих на взрывы.

«Первый замглавы администрации Донецка пояснила, что сработала система защиты Минобороны РФ. В результате осколки неизвестного происхождения упали на улицы города», — пишет издание.

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По информации издания, в Донецке и Каменском районе утром в понедельник, 13 мая, были слышны звуки взрывов.По информации издания, в Донецке и Каменском районе утром в понедельник, 13 мая, были слышны звуки взрывов.
По информации издания, в Донецке и Каменском районе утром в понедельник, 13 мая, были слышны звуки взрывов.
Фото: 1rnd.ru

Отмечается, что правоохранители дежурят в местах, где находят эти осколки. Говорится, что все предметы в дальнейшем передают саперам.

Добавим, что официальных комментариев о найденных осколках не было, информация уточняется.

Ранее стали известны подробности взрыва дома в Каменске-Шахтинском. Пострадали два человека, они получили ожоги и сейчас находятся в больнице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#Взрывы#Осколки
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