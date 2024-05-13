Саперы собирают металлические осколки в Ростовской области после звуков взрывов

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По информации издания, жители в Донецке и Каменском районе утром в понедельник, 13 мая, услышали серию мощных хлопков, похожих на взрывы.
«Первый замглавы администрации Донецка пояснила, что сработала система защиты Минобороны РФ. В результате осколки неизвестного происхождения упали на улицы города», — пишет издание.
Отмечается, что правоохранители дежурят в местах, где находят эти осколки. Говорится, что все предметы в дальнейшем передают саперам.
Добавим, что официальных комментариев о найденных осколках не было, информация уточняется.
Ранее стали известны подробности взрыва дома в Каменске-Шахтинском. Пострадали два человека, они получили ожоги и сейчас находятся в больнице.