Губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Напомним, что утром в Каменске-Шахтинском взорвался дом, от которого в итоге ничего не осталось. Никто не погиб, но двух человек госпитализировали с ожогами.
Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства взрыва. Точная причина происшествия пока не называется.
«По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси», — заявил глава региона.
Ранее местные жители рассказывали, что слышали в городе звуки, похожие на взрывы.