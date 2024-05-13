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Губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области

Губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области

13 мая 2024, 09:19
Фото: 1MI
Губернатор назвал причину мощного взрыва в Ростовской области

Газ мог стать причиной взрыва дома в Ростовской области

В Ростовской области причиной взрыва частного дома может быть газо-воздушная смесь, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что утром в Каменске-Шахтинском взорвался дом, от которого в итоге ничего не осталось. Никто не погиб, но двух человек госпитализировали с ожогами.

Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства взрыва. Точная причина происшествия пока не называется.

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«По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси», — заявил глава региона.

Ранее местные жители рассказывали, что слышали в городе звуки, похожие на взрывы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Василий Голубев#Газо-воздушная смесь
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