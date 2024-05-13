«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Они оставили сразу несколько сообщений о том, что услышали громкие звуки. Кроме того, жители города рассказали о появившихся в небе следах.
«Что сейчас было? Летели какие-то огни в небе и гасли», — сообщают горожане.
«А что за бахи были?», — интересуются пользователи. Некоторые предположили, что в небе сбили дроны, но подтверждений этому нет.
А некоторых горожан произошедшее напугало. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах.
До этого жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом.