rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

13 мая 2024, 08:37
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Звуки взрывов услышали жители Ростовской области в небе

В Каменске-Шахтинском в понедельник, 13 мая, прозвучали звуки, похожие на взрывы, сообщили горожане в соцсетях.

Они оставили сразу несколько сообщений о том, что услышали громкие звуки. Кроме того, жители города рассказали о появившихся в небе следах.

«Что сейчас было? Летели какие-то огни в небе и гасли», — сообщают горожане.

«А что за бахи были?», — интересуются пользователи. Некоторые предположили, что в небе сбили дроны, но подтверждений этому нет.

Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе
Узнать подробнее

А некоторых горожан произошедшее напугало. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее жители Ростова и Таганрога сообщили о сработавших тревожных сиренах.

До этого жители Таганрога сообщили о взрывных звуках в небе над городом.

Читайте также:
Взрыв прогремел у моста в Аксайском районе«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова«Было очень громко»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Взрывы#Происшествия
Подпишитесь
«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 08:58
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Сегодня, 06:58
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"