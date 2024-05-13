rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Два человека пострадали при взрыве в Каменске-Шахтинском

«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском

13 мая 2024, 08:58
Фото: 1MI
Два человека пострадали при взрыве в Каменске-Шахтинском

Два человека пострадали при взрыве в Каменске-Шахтинском

В Ростовской области взорвался дом, из-за чего ранения получили два человека, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского утром в понедельник, 13 мая. Взрывом было уничтожено частное домовладение.

«Погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу. На месте проводятся следственные действия», — уточнил глава региона.

Он добавил, что сейчас вся информация уточняется. Что стало причиной взрыва, пока не раскрывается.

«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Узнать подробнее
Фото: Следком РО

«Это что же за взрыв такой был, что и стен не осталось», — написали пользователи в соцсетях. Другие предположили, что дом взорвался из-за газа.

«Вот это взрыв. Секунда и от дома остался лишь фундамент, жесть. Скорейшего выздоровления пострадавшим и очень сочувствую», — пишут горожане.

Ранее они рассказали, что услышали звук взрыва.

Читайте также:
«Летели огни в небе»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывовВзрыв прогремел у моста в Аксайском районе«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Пострадавшие#Каменске-Шахтинском#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Сегодня, 06:58
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"