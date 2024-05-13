«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Происшествие случилось в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского утром в понедельник, 13 мая. Взрывом было уничтожено частное домовладение.
«Погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу. На месте проводятся следственные действия», — уточнил глава региона.
Он добавил, что сейчас вся информация уточняется. Что стало причиной взрыва, пока не раскрывается.
«Это что же за взрыв такой был, что и стен не осталось», — написали пользователи в соцсетях. Другие предположили, что дом взорвался из-за газа.
«Вот это взрыв. Секунда и от дома остался лишь фундамент, жесть. Скорейшего выздоровления пострадавшим и очень сочувствую», — пишут горожане.
Ранее они рассказали, что услышали звук взрыва.