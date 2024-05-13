Губернатор Голубев сделал заявление после взрыва с ранеными в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Инцидент произошел утром в понедельник, 13 мая, в поселке Лиховском, Каменска-Шахтинского. В результате взрыва было разрушено частное жилое здание.
Известно, что никто не погиб, но двое пострадавших с ожогами были госпитализированы. На месте происшествия проводится следственная работа.
О том, что может быть причиной взрыва, пока информации нет.
«Причины устанавливаются, на месте проводятся следственные действия. По данным медиков, госпитализированы 2 человека с ожогами 7-10%», — прокомментировали в правительстве региона.
При этом ранее горожане заявили, что слышали громкие звуки и видели в небе следы.