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Губернатор Голубев сделал заявление после взрыва с ранеными в Ростовской области

Губернатор Голубев сделал заявление после взрыва с ранеными в Ростовской области

13 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI
Губернатор Голубев сделал заявление после взрыва с ранеными в Ростовской области
В Ростовской области прогремел взрыв, из-за чего два человека получили ожоги, сообщил губернатор Василий Голубев.

Инцидент произошел утром в понедельник, 13 мая, в поселке Лиховском, Каменска-Шахтинского. В результате взрыва было разрушено частное жилое здание.

Известно, что никто не погиб, но двое пострадавших с ожогами были госпитализированы. На месте происшествия проводится следственная работа.

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О том, что может быть причиной взрыва, пока информации нет.

«Причины устанавливаются, на месте проводятся следственные действия. По данным медиков, госпитализированы 2 человека с ожогами 7-10%», — прокомментировали в правительстве региона.

При этом ранее горожане заявили, что слышали громкие звуки и видели в небе следы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Раненые#Губернатор Голубев#Происшествия
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