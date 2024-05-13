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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Стали известны подробности взрыва дома в Ростовской области

Стали известны подробности взрыва дома в Каменске-Шахтинском 13 мая

13 мая 2024, 12:10
Фото: Следком по Ростовской области
Стали известны подробности взрыва дома в Ростовской области

Супруги пострадали при взрыве дома в Каменске-Шахтинском 13 мая

В Ростовской области началась проверка из-за ранения двух человек во время взрыва, сообщили в региональном УСКР.

Ранее о взрыве в частном доме в Каменске-Шахтинском рассказал губернатор Василий Голубев. Он сообщил, что двух человек госпитализировали с ожогами.

Сейчас стало известно, что пострадавшие являются супругами в возрасте 69 и 64 года. В данный момент следователи осматривают место происшествия.

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Оказалось, что супруги использовали газовый баллон для бытовых нужд. Теперь все обстоятельства, которые привели к ранению людей, будут установлены в ходе проверочных мероприятий.

Добавим, что в результате взрыва от дома ничего не осталось.

До этого стекла выбило в доме после ночного грохота в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Проверка#УСКР#Происшествия
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