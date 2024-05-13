Стали известны подробности взрыва дома в Каменске-Шахтинском 13 мая

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Ранее о взрыве в частном доме в Каменске-Шахтинском рассказал губернатор Василий Голубев. Он сообщил, что двух человек госпитализировали с ожогами.
Сейчас стало известно, что пострадавшие являются супругами в возрасте 69 и 64 года. В данный момент следователи осматривают место происшествия.
Оказалось, что супруги использовали газовый баллон для бытовых нужд. Теперь все обстоятельства, которые привели к ранению людей, будут установлены в ходе проверочных мероприятий.
Добавим, что в результате взрыва от дома ничего не осталось.
До этого стекла выбило в доме после ночного грохота в донском регионе.