В Ростове-на-Дону разрешили строительство четырех высоток у моста на проспекте Стачки

Posted 11 октября 2021, 12:33
Published 11 октября 2021, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 14:14
Updated 18 сентября 2022, 14:14
Рядом с мостом на проспекте Стачки появятся четыре дома высотой 24 этажа. В каждом будет по 288 квартир.
Компания, которая намерена реализовать проект, получила разрешение на восемь лет. Когда именно начнется строительство, не раскрывается.
Ранее многим ростовчанам не понравилась идея видеть в городе новые высотки. Они заявили, что сейчас и так есть проблемы с движением, а новые дома могут стать причиной серьезных пробок.