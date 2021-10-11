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Posted 11 октября 2021, 12:33

Published 11 октября 2021, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

В Ростове-на-Дону разрешили строительство четырех высоток у моста на проспекте Стачки

В Ростове-на-Дону разрешили строительство четырех высоток у моста на проспекте Стачки

11 октября 2021, 12:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону было выдано разрешение на строительство четырех многоэтажных домов на улице Привокзальной, сообщили в городской администрации.

Рядом с мостом на проспекте Стачки появятся четыре дома высотой 24 этажа. В каждом будет по 288 квартир.

Компания, которая намерена реализовать проект, получила разрешение на восемь лет. Когда именно начнется строительство, не раскрывается.

Ранее многим ростовчанам не понравилась идея видеть в городе новые высотки. Они заявили, что сейчас и так есть проблемы с движением, а новые дома могут стать причиной серьезных пробок.

До этого президенту ФК «Ростов» разрешили построить малоэтажный ЖК в ростовской Нахичевани.

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