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Posted 18 октября 2021, 04:15

Published 18 октября 2021, 04:15

Modified 18 сентября 2022, 14:16

Updated 18 сентября 2022, 14:16

В Ростове-на-Дону кислород для ковидного госпиталя РОКБ подорожал на 6 млн рублей

18 октября 2021, 04:15
В Ростове-на-Дону закупят медицинский кислород для РОКБ почти на 37 миллионов рублей, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Ранее в донской столице не нашелся поставщик, который могу бы поставить Ростовской областной клинической больнице медицинский кислород. Тогда сумма контракта составляла 31 миллион рублей.

Позже главврач медучреждения Вячеслав Коробка рассказал по какой причине аукцион был признан не состоявшимся. Тогда на тендер РОКБ не было подано ни одной заявки. По его словам, тогда свою роль сыграли правила формирования начальной максимальной цены контракта. Сейчас учреждение опубликовало новый электронный аукцион.

Так, подрядчик должен будет предоставить больнице 419 952 баллона кислорода для пациентов, болеющих коронавирусом. Сообщается, что сроки поставки рассчитаны до конца 2021 года, а сумма контракта составляет 36 955 776 рублей. Результат торгов станет известен 22 октября.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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