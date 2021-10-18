В Ростове-на-Дону кислород для ковидного госпиталя РОКБ подорожал на 6 млн рублей

Позже главврач медучреждения Вячеслав Коробка рассказал по какой причине аукцион был признан не состоявшимся. Тогда на тендер РОКБ не было подано ни одной заявки. По его словам, тогда свою роль сыграли правила формирования начальной максимальной цены контракта. Сейчас учреждение опубликовало новый электронный аукцион.