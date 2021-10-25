В Ростове будут судить мошенников, которые украли 95 миллионов рублей

Зампрокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по делу двух ростовчан, обвиняемых в мошенничестве.
Следователи рассказали версию, согласно которой фигуранты уголовного дела смогли получить возмещение НДС в размере 95 миллионов рублей. Сообщается, что с декабря 2013 по июль 2014 года они передавали в налоговую данные, которые позволили им получить деньги, присвоить их и потратить на собственные нужды.
Однако полученной суммы им оказалось недостаточно, и уже в декабре 2014 года мужчины постарались присвоить 50 миллионов рублей, используя аналогичную методику. Тем не менее, им не удалось реализовать свою схему повторно.
В настоящий момент материалы по уголовному делу направлены в Кировский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.
Ранее с бывшего директора организации взыскали ущерб, причиненный налоговыми махинациями.