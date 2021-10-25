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В Ростове будут судить мошенников, которые украли 95 миллионов рублей

25 октября 2021, 17:11
Фото: Pixabay.com
В Ростове-на-Дону будут судить мошенников, похитивших 95 миллионов с помощью налоговых махинаций, об этом рассказали в областной прокуратуре.

Зампрокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по делу двух ростовчан, обвиняемых в мошенничестве.

Следователи рассказали версию, согласно которой фигуранты уголовного дела смогли получить возмещение НДС в размере 95 миллионов рублей. Сообщается, что с декабря 2013 по июль 2014 года они передавали в налоговую данные, которые позволили им получить деньги, присвоить их и потратить на собственные нужды.

Однако полученной суммы им оказалось недостаточно, и уже в декабре 2014 года мужчины постарались присвоить 50 миллионов рублей, используя аналогичную методику. Тем не менее, им не удалось реализовать свою схему повторно.

В настоящий момент материалы по уголовному делу направлены в Кировский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.

Ранее с бывшего директора организации взыскали ущерб, причиненный налоговыми махинациями.

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