rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский застройщик хочет оспорить в суде строительство соцобъектов в Левенцовке

26 октября 2021, 15:50
Фото: rostov-gorod ru
Компания-застройщик, которая работала в Левенцовке, планирует оспорить свою задолженность за невыполненное обязательство по строительству объектов социальной инфраструктуры, об этом сообщил портал РБК-Ростов.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, на которые ссылается издание, «Специализированный застройщик ККПД-Инвест» планирует оспорить свое обязательство по выплате задолженности. Сама задолженность образовалась тогда, когда застройщик не выполнил работы по возведению объектов социальной инфраструктуры, в частности школы, трех детских садов, а также поликлиники.

Теперь застройщик планирует обжаловать решение в кассационном суде.

Ранее «Специализированного застройщика ККПД-Инвест» обязали выплатить 165 миллионов рублей за недостроенные объекты социальной инфраструктуры. Причиной решения в пользу ДИЗО стал факт того, что спустя год после заключения договора застройщик требовал расторгнуть соглашение по тем участкам, где должны были появиться школа на 1,2 тысячи мест, поликлиника и детские сады. Тогда суд посчитал, что подобные действия свидетельствовали об изначальном решении подрядчика не заниматься инфраструктурой жилого района.

Материалы по теме
Застройщик Левенцовки в Ростове заплатит 165 млн за не построенные детсады и школуВласти Ростова заставили подрядчика Левенцовки построить социальные объекты «Химическая атака»: жители Левенцовки в Ростове ночами задыхаются от вони
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58