Ростовский застройщик хочет оспорить в суде строительство соцобъектов в Левенцовке

Ранее «Специализированного застройщика ККПД-Инвест» обязали выплатить 165 миллионов рублей за недостроенные объекты социальной инфраструктуры. Причиной решения в пользу ДИЗО стал факт того, что спустя год после заключения договора застройщик требовал расторгнуть соглашение по тем участкам, где должны были появиться школа на 1,2 тысячи мест, поликлиника и детские сады. Тогда суд посчитал, что подобные действия свидетельствовали об изначальном решении подрядчика не заниматься инфраструктурой жилого района.