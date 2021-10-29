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Posted 29 октября 2021, 08:59

Published 29 октября 2021, 08:59

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Часть ограничений в Ростовской области будет действовать после 7 ноября 2021 года

29 октября 2021, 08:59
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области часть ограничений будут действовать до 7 ноября, остальные запреты ввели на неопределенный срок, сообщили в правительстве региона.

Частичный локдаун, в рамках которого запретили работу непродовольственных магазинов, продлится до 7 ноября. Вместе с этим на неопределенный срок приостановили деятельность непродовольственных ярмарок и организацию зрелищно-развлекательных мероприятий.

В ЗАГС на церемонию бракосочетания можно приглашать не более восьми гостей. На спортивных мероприятиях могут присутствовать до 500 зрителей.

На самоизоляцию отправили местных жителей, которые старше 60 лет. Эксперты уверяют, что введенные ограничения помогут прервать цепочки заражений.

О том, что запрещено в Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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