Часть ограничений в Ростовской области будет действовать после 7 ноября 2021 года

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В Ростовской области часть ограничений будут действовать до 7 ноября, остальные запреты ввели на неопределенный срок, сообщили в правительстве региона.