Компания Pfizer планирует начать производство нового лекарства от коронавируса

Pfizer ожидает, что лечение с помощью их препарата станет доступным уже в течение ближайших месяцев, однако допускает, что количество препарата может быть небольшим в первых партиях производства. Согласно заявлению пресс-службы Pfizer, Paxlovid рекомендован для лечения пациентов, находящихся в группе повышенного риска заражения, то есть людей, страдающих ожирением, или тех, чей возраст уже перешел рубеж в 60 лет.