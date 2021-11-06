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Posted 6 ноября 2021, 08:57

Published 6 ноября 2021, 08:57

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Компания Pfizer планирует начать производство нового лекарства от коронавируса

6 ноября 2021, 08:57
Компания Pfizer запустит производство препарата Paxlovid, который на 89% уменьшает шанс госпитализации из-за заражения коронавирусом, об этом сообщил портал «Новые Известия».

В издании рассказали, что компания уже объявила об успешных испытаниях Paxlovid, который является ингибитором фермента, который вирус применяет для разделения и воспроизводства своих белков.

Напомним, недавно стало известно, что в Великобритании также был одобрен препарат молнупиравир от Merck, который используется для лечения коронавируса. Однако между препаратами есть отличие, например, Paxlovid является двухкомпонетным, и в нем содержатся PF-07321332 и ритонавир, который ранее использовался в качестве ингибитора протеазы ВИЧ.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказала, что ритонавир давно применяют в качестве препарата-компаньона для вирусных протеаз, чтобы усилить эффект действующего вещества. Биолог отметила, что несмотря на то, что большинство относятся к двухкомпонентным препаратам с предубеждением, они являются более действенными из-за того, что не позволяют организму быстро выработать устойчивость к действующим веществам.

Теперь Pfizer планирует подать документы в FDA. По заявлению компании, от экспертной комиссии поступила рекомендация завершить клинические испытания в кратчайшие сроки, так как польза препарата была убедительно доказана.

Pfizer ожидает, что лечение с помощью их препарата станет доступным уже в течение ближайших месяцев, однако допускает, что количество препарата может быть небольшим в первых партиях производства. Согласно заявлению пресс-службы Pfizer, Paxlovid рекомендован для лечения пациентов, находящихся в группе повышенного риска заражения, то есть людей, страдающих ожирением, или тех, чей возраст уже перешел рубеж в 60 лет.

Ранее в Ростовской области более 122 миллионов рублей выделили на покупку лекарств, которые будут предоставлены для лечения амбулаторных пациентов.

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