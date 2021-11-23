Губернатор рассказал, при каких условиях в Ростовской области ослабит ограничения

Он уточнил что в этот сложный период важно поддерживать высокий уровень дисциплины. По его мнению, каждый житель Ростовской области сегодня должен чётко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
При этом он также отметил, что власти не намерены ужесточать ограничения и, напротив, планируют скорректировать уже введенные антиковидные меры. Однако при этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции и другие требования остаются наиболее важными.
Глава региона уточнил, что ограничения будут смягчены в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. Не менее важным, по его мнению, будет являться и число вакцинированных граждан в области.